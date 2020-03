Die nochmals expansivere Geld- und vor allem die Fiskalpolitik sollten einen V-förmigen Aufschwung im zweiten Halbjahr begünstigen. In vielen Bereichen dürfte der Nachholbedarf enorm sein. Der außergewöhnlich niedrige Ölpreis stimuliere zusätzlich. Sicher sei dieses Szenario jedoch nicht. Die Unsicherheit sei zurzeit auch für Prognostiker außergewöhnlich hoch. So könnte sich die BIP-Prognose von -3% für Deutschland als zu optimistisch erweisen, wenn die Eindämmungsmaßnahmen länger andauern würden.



Bereits der Arbeitsmarktbericht für März dürfte einen moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit ausweisen. In den Folgemonaten werde sich diese Tendenz verstärken. Die großzügige Erweiterung der Kurzarbeiterregelungen werde aber wie während der Finanzkrise den Anstieg der Arbeitslosigkeit bremsen. Zwischen November 2008 und April 2009 habe die saisonbereinigte Quote nur um 0,7Prozentpunkte zugelegt. Dieses Mal dürfte die Entwicklung trotz Kurzarbeitergeld pointierter ausfallen. Nun seien auch kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen stark betroffen. Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern könnten Zuschüsse bis maximal 15.000 Euro beantragen, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Diese Mittel sollten rasch ausgezahlt werden. Ob sie auch bei längeren Schließungen reichen würden, sei offen.



Bei mittelgroßen Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern und 50 Millionen Euro Jahresumsatz sollten Überbrückungskredite der KfW helfen. Für einen möglichen Ausfall müsse der Schuldner allerdings haften, obwohl er nicht abschätzen könne, wie lange Umsätze wegbrechen würden. Für die großen Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und mehr als 50 Millionen Euro Umsatz werde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) installiert. Der WSF basiere auf den Regeln des Bankenrettungsfonds Soffin aus der Zeit der Finanzkrise. Über diesen stelle der Bund Garantien, Rekapitalisierungsmaßnahmen und Kredite zur Verfügung. Neben diesen drei Eckpfeilern der Hilfe könnten Steuerzahlungen gestundet und Mietzahlungen verschoben werden.



Eher unspektakulär dürften die Verbraucherpreise für März ausfallen. Niedrigere Energiekosten aufgrund des Ölpreiseinbruchs würden die Inflation drücken. Hoch würden die Kosten für frische Lebensmittel bleiben. Aufgrund fehlender Erntehelfer und Problemen in der Logistik werde sich dieser Trend verstärken. Für Deutschland würden die Analysten für März eine Inflationsrate von 1,5% und für die Eurozone von nur 1% erwarten. (27.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Rezession in Deutschland und der Eurozone ist sicher, so die Analysten der Helaba.Unsicher sei dagegen, wie es danach weitergehe. Die Analysten würden einen deutlichen Aufschwung im zweiten Halbjahr erwarten. Die Corona-Krise habe Unternehmen und Konsumenten weltweit schlagartig zu Pessimisten gemacht. Auch in Deutschland hätten sich sowohl ifo Geschäfts- als auch das GfK-Konsumklima dramatisch eingetrübt. Nach einem sehr schwachen ersten Quartal sei der Wirtschaftseinbruch im zweiten Vierteljahr unausweichlich. Wie gehe es dann weiter? Positive Effekte würden zurzeit ausgeblendet. Sollte China für das europäische Infektionsgeschehen eine Blaupause darstellen - und hierfür seien erste Indizien zu erkennen - dann könnte in den Monaten Mai und Juni eine allmähliche Normalisierung des Wirtschaftens eingeleitet werden.