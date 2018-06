Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Unternehmen sind in den letzten Monaten deutlich pessimistischer geworden, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Normalerweise führe eine sich eintrübende Erwartungshaltung mit einem entsprechenden Zeitverzug zu einer tatsächlichen Verschlechterung der konjunkturellen Lage. Auch dieses Mal müsse befürchtet werden, dass die Wachstumsdynamik im Verlauf des Jahres abnehme. Allerdings sei das Wirtschaftswachstum des ersten Vierteljahres (0,3% gg. Vq.) auch von Sonderfaktoren wie der starken Grippewelle negativ beeinflusst gewesen. Diese Belastungsfaktoren seien im Frühjahr weggefallen. Trotzdem könnte sich ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt zunehmend negativ auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken. Nach Berechnungen des ifo-Instituts dürften Importzölle auf Autos zu einem Wachstumsverlust von 5 Mrd. Euro oder knapp 0,2% des deutschen Bruttoinlandsprodukts führen. Unsere seit Herbst bestehende konservative Wachstumsprognose von 2% für 2018 müsste in diesem Fall leicht nach unten korrigiert werden, so die Analysten der Helaba.Die Auftragseingänge der deutschen Industrie seien bereits seit vier Monaten in Folge rückläufig. Damit seien diese wieder auf das Niveau des ersten Halbjahres 2017 zurückgefallen. Vor allem die Unternehmen aus der Eurozone hätten weniger bestellt. So hätten die Auftragseingänge aus dem Währungsraum im Mai 2018 um fast 14% unter dem Spitzenwert von Dezember 2017 gelegen, während die Bestellungen von Ländern außerhalb der Eurozone nur um 3% gesunken seien. Der Zollstreit mit den USA führe zwar zu Verunsicherung, reale Auswirkungen seien bislang allerdings nur in geringem Maße festzustellen. Das Geschäftsklima in wichtigen Ländern des gemeinsamen Währungsraums habe sich zwar ebenfalls eingetrübt, liege aber weiterhin auf hohem Niveau. Damit sollten sich die Bestellungen aus der Eurozone allmählich wieder erholen. Auch die gesamten Auftragseingänge dürften im Juni wieder zulegen. Weiterhin seien die Auftragsbestände der Unternehmen reichlich. Die Reichweite, also der Quotient aus Auftragsbestand und Umsatz, liege bei 5,6 Monaten auf dem höchsten Niveau seit 2015. Dies sollte die Produktion im Juni stabilisieren. (29.06.2018/ac/a/m)