Zuletzt seien die "harten Konjunkturdaten" allerdings hinter der hohen Erwartungshaltung zurückgeblieben, welche die guten Stimmungsindikatoren (ifo, PMI, ZEW) angezeigt hätten. In der jüngeren Vergangenheit (2014/15) habe dies in der Folge zu einer Anpassung der Erwartungen nach unten geführt. Per saldo sollte sich aber zumindest eine moderate Steigerung hinsichtlich der industriellen Aktivitäten in Deutschland einstellen.



Der Euro habe von den guten ifo Daten nur bedingt profitieren können und notiere zum US-Dollar weiter bei gut 1,0850 USD. Damit stehe die Einheitswährung kurz vor einer positiven Weichenstellung, die oberhalb von gut 1,0880 USD vollzogen wäre. Im Erfolgsfall würden dann Notierungen winken, die wieder deutlich oberhalb von 1,10 USD lägen.



Der Präsident der regionalen Notenbank von Chicago, Charles L. Evans, halte noch zwei weitere Leitzinserhöhungen in diesem Jahr für angebracht, sofern die Unsicherheiten über die künftigen Staatsausgaben und die Inflationsaussichten andauern würden. Sollte sich in dieser Hinsicht mehr Klarheit abzeichnen und die Überzeugung wachsen, dass die konjunkturellen Perspektiven sich im Einklang mit den positiven Erwartungen entwickeln würden, dann würde Evans auch drei Zinsschritte unterstützen.



Zuletzt habe die US-Notenbank am 15. März die FED Funds Rate um 25 BP angehoben und weitere graduelle Anpassungen in Aussicht gestellt. Diese Einschätzung teile auch der Chef der Notenbank von Dallas, Robert S. Kaplan, der den Expansionsgrad der Geldpolitik langsam zurückführen wolle, ohne direkt auf die Bremse zu treten. Die Analysten würden in diesem Jahr noch mit zwei Zinsanhebungen um 25 BP im Juni und September rechnen. (28.03.2017/ac/a/m)





Sowohl die Lagebeurteilung (119,3 nach 118,4 Punkten) als auch die Erwartungshaltung (105,7 nach 104,2 Punkten) seien dabei deutlich besser ausgefallen als im Vormonat. Insgesamt würden die guten Umfragewerte darauf hindeuten, dass der Aufschwung in Deutschland intakt sei und tendenziell an Kraft gewinne.