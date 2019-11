Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen vor einer "Rezession" in Deutschland waren groß, so die Analysten der DekaBank.



Abgesehen davon, dass angesichts eines nur schwachen drohenden Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts nicht von einer Rezession habe gesprochen werden sollen - allenfalls von einer technischen Rezession - könnten sich diese Sorgen mit den Septemberindikatoren erledigt haben. Die Analysten der DekaBank würden eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts erwarten. Jenseits der konjunkturellen gebe es auch strukturelle Probleme. Hierzu würden neben dem Reform- und Infrastrukturstau vor allem die strukturellen Herausforderungen für die deutsche Paradebranche, die Automobilindustrie, zählen. Diese habe gut die Hälfte zur Schrumpfung der Industrieproduktion in den vergangenen fünf Quartalen beigetragen. Das Bruttoinlandsprodukt 2019 bzw. 2020 erwarte man bei 0,5% bzw. 0,8% (bisher: 0,4% bzw. 0,7%), Inflation 2019 bzw. 2020: 1,4% bzw. 1,5% (bisher: 1,3% bzw. 1,4%). (Ausgabe November/Dezember 2019) (12.11.2019/ac/a/m)





