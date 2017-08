Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft sollte in den kommenden Quartalen ihren Wachstumskurs fortsetzen, auch wenn die Dynamik etwas nachlassen dürfte, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Denn auch wenn der ifo Index weiterhin auf extrem hohem Niveau verweile, nicht seine absoluten Werte seien wesentlicher Frühindikator für die Konjunktur, sondern das Ausmaß der Veränderungen.



Die starke Binnennachfrage dürfte Treiber der Dynamik bleiben. Das nach wie vor günstige Konsumklima stimuliere den privaten Verbrauch, und angesichts guter Geschäftsperspektiven sollten auch die Investitionen zunehmen. Die IKB erwarte 2017 und 2018 ein BIP-Wachstum in Deutschland von ca. 2%. (25.08.2017/ac/a/m)





