2018 war in Deutschland das Jahr der Sonderfaktoren, so die Analysten der DekaBank.Inzwischen habe man sich an sinkende Stimmungsindikatoren gewöhnt. Das Economic Sentiment für Euroland habe die Abwärtsbewegung bislang aber nur sehr verhalten mitgemacht. Im Dezember dürfte es nun aber einen guten Teil der Abwärtsbewegung nachgeholt haben und merklich in den Normalbereich eingetaucht sein. Dabei würden alle Komponenten nach unten weisen. Allein 0,8 Punkte der Abwärtsbewegung würden auf das Konto des gesunkenen Konsumentenvertrauens, fast ebenso viele auf das des gesunkenen Industrievertrauens und 0,4 Punkte auf das des Dienstleistungsvertrauens gehen. Insgesamt zeichne das Economic Sentiment aber weiterhin ein optimistisches und im Vergleich zum tatsächlichen Wirtschaftswachstum übertrieben gutes Bild.Im Dezember dürfte die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise erstmals seit Sommer 2017 unterhalb des Inflationsziels der FED in Höhe von 2,0% notiert haben. Energiepreisbedingt sollte die Inflationsrate auf 1,9% gesunken sein, und die ersten Tageswerte im Jahr 2019 für die Benzinpreise würden andeuten, dass die Inflationsrate zu Jahresbeginn noch deutlicher absacken werde. Die Inflationsrate in der Abgrenzung ohne die schwankungsreichen und geldpolitisch nicht steuerbaren Bereiche Energie und Nahrungsmittel dürfte sich im Dezember dagegen kaum verändert haben. Seit März vergangenen Jahres liege hier die Inflationsrate in einem engen Wertebereich zwischen 2,1% und 2,3%. Für Dezember würden die Analysten eine unveränderte Inflationsrate in Höhe von 2,2% erwarten.