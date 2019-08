Die Binnenwirtschaft habe also das Wachstum gestützt, während der Außenhandel unter den Handelsstreitigkeiten und der Abschwächung der Weltwirtschaft leide. Auch die mit dem Brexit und der Regierungskrise in Italien einhergehende Unsicherheit hemme die Wirtschaft. Die Industrie sei dabei besonders abhängig von den Handelsbeziehungen und der globalen Konjunktur.



Ein Ende der Schwäche in der Industrie sei nicht in Sicht, denn die Auftragseingänge seien dort seit geraumer Zeit auf dem Rückzug, womit sich der noch sehr hohe Auftragsbestand allmählich reduzieren sollte. Die damit einhergende Verringerung der Reichweite der Aufträge spreche nicht für eine Erholung in der Industrie.



Noch stütze der private Konsum das Wachstum, denn die Einkommensperspektiven der Privathaushalte seien nach wie vor günstig. Der Arbeitsmarkt präsentiere sich unverändert ausgesprochen gut, auch wenn sich die Lage zuletzt nicht mehr verbessert habe. Doch die Gefahr bestehe, dass der eher binnenwirtschaftlich orientierte Dienstleistungssektor ebenfalls langsam in Mitleidenschaft gezogen werde und das Wachstum nicht mehr stützen könne. Erste Anzeichen dafür seien bereits vorhanden. Das würde bedeuten, dass die Wachstumsschwäche noch tiefer ausgeprägt sei und der deutschen Wirtschaft eine technische Rezession drohe.



Eine Rezession liege nach offizieller Definition vor, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden Quartalen im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft sei. Das heiße, nach dem negativen zweiten Quartal bräuchte es nur noch ein weiteres negatives Quartal, nämlich Q3, damit Deutschland sich in einer Rezession befinden würde. Die Bundesbank rechne in ihrem aktuellen Monatsbericht genau mit einem solchen Szenario. Fest stehe auch für die Analysten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zuletzt spürbar gestiegen sei. Denn die Konjunkturrisiken - Handelsstreit, Brexit, Regierungskrise in Italien - hätten sich nicht verringert, sondern seien, ganz im Gegenteil, größer geworden.



Unter dem Strich müsse man wohl sagen, dass es nicht mehr darum gehe, ob es tatsächlich zu einer Rezession komme. Sehr viel strittiger sei, wie lange die Rezession andauere. Dieser Punkt sei auch viel entscheidender. Ende Oktober laufe die Frist für den Brexit aus. Komme es tatsächlich zu einem ungeordneten Brexit, dürfte dies weitere negative Effekte für die deutsche Industrie bedeuten, sprich die Rezession könnte über das Jahresende hinaus anhalten. Die Bundesregierung habe zuletzt erstmals ein Konjunkturpaket für Deutschland ins Spiel gebracht. Für den Fall einer anhaltenden Rezession dürfte sie nicht nur darüber spekulieren, sondern es mit Sicherheit aus der Schublade holen. (Ausgabe vom 22.08.2019) (23.08.2019/ac/a/m)





