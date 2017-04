Auch der Außenhandel habe das Wachstum zuletzt gestützt. Während die Exporte nach Saisonbereinigung moderat gegenüber dem Vormonat um 0,8% hätten zulegen können, seien die Importe im gleichen Zeitraum um 1,6% M/M zurückgegangen. Entsprechend deutlich hätten sich auch die (unbereinigten) Überschüsse in der Handelsbilanz (EUR 19,9 Mrd.) und der Leistungsbilanz (EUR 20,4 Mrd.) im Februar erhöht. Insgesamt würden die harten Konjunkturdaten für den Monat Februar die Analysten in ihrer Einschätzung bestätigen, dass sich die Wachstumsdynamik im ersten Quartal weiter erhöht haben dürfte.



Derweil würden die bisher für den Berichtsmonat April vorliegenden Stimmungsindikatoren ein auch für den weiteren Jahresverlauf optimistisches Konjunkturbild zeichnen. Die Konjunkturerwartungen der vom ZEW befragten Finanzmarktexperten hätten einen deutlichen Sprung auf 19,5 Saldenpunkte vollzogen. Dies sei immerhin der höchste Wert seit dem Sommer 2015. Zuvor habe sentix einen nochmals verbesserten Konjunkturindex für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht.



Offenbar könne das angespannte politische Umfeld (Donald Trump, Brexit, Syrien, Nordkorea, Erdogan, Gefahr des Rechtspopulismus in der EU) dem wachsenden Optimismus der Unternehmenslenker sowie der Volkswirte und Analysten nichts anhaben. Auch die robuste Aktienmarktverfassung der letzten Wochen deute in diese Richtung und dürfte gerade die Finanzmarktexperten positiv gestimmt haben.



Unterstützt werde die rege Binnennachfrage maßgeblich und nachhaltig von der hervorragenden Arbeitsmarktverfassung. Im März sei die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt um 30.000 Personen gesunken, die Quote sei auf den neuen Tiefststand von 5,8% gefallen. Gleichzeitig habe sich die Erwerbstätigkeit allein im ersten Quartal gegenüber dem Stand am Jahresende 2016 um voraussichtlich mehr als 150.000 Personen erhöht. Das hohe Beschäftigungsniveau schaffe damit die wichtigste Grundlage für kräftige Einkommenszuwächse, die aufgrund der höheren Inflationsraten allerdings preisbereinigt geringer ausfallen würden als noch im vergangenen Jahr. Immerhin aber sei die Jahresteuerung im März wie erwartet von zuvor 2,2 auf nun 1,5% Y/Y zurückgefallen.



Die in der Summe bis zuletzt sehr positiven Daten würden für das erste Halbjahr ein Wachstum deutlich über Potenzial erwarten lassen. An ihrer Prognose eines Anstiegs der Wirtschaftsleistung um 1,5% im Gesamtjahr 2017 würden die Analysten angesichts der nach wie vor hohen Risikofaktoren aber vorerst festhalten wollen. (Ausgabe Mai 2017) (24.04.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit den Zahlen zum Auftragseingang, zur Industrieproduktion und zum Außenhandel komplettiert sich für den Berichtsmonat Februar ein durchweg erfreulicher Datenkranz der harten Konjunkturindikatoren für die deutsche Wirtschaft, so die Analysten der Nord LB.Dank eines wieder durchschnittlichen Anteils von Großaufträgen sei ein Zuwachs der Auftragseingänge um +3,4% M/M vermeldet worden. Allerdings sei hier im Januar durch ein Wegbrechen großer Orders ein Rückgang um -6,8% M/M zu verkraften gewesen. Insofern hinke die Entwicklung zu Beginn des Jahres noch etwas hinter dem positiven vierten Quartal hinterher. Die hohe Auftragsreichweite von derzeit mehr als fünf Monaten spreche aber grundsätzlich für eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends. Der saisonbereinigte Output im Produzierenden Gewerbe sei im Vergleich zum Vormonat um 2,2% und damit sehr kräftig ausgeweitet worden. Die Jahresrate der arbeitstäglich bereinigten Zeitreihe sei auf 2,5% Y/Y geklettert. Dies stelle nach dem bereits sehr robusten Vormonatswert eine dicke Überraschung dar.Die hohe Dynamik bei der Produktion sei maßgeblich auf eine massive Steigerung der Bauproduktion im Februar um saisonbereinigt +13,6% gegenüber dem Vormonat zurückzuführen. Zwar werde der Bausektor durch die hohe Nachfrage fundamental unterstützt, was sich auch in der kräftigen Steigerung der Zahl von Baugenehmigungen und Baubeginnen widerspiegle. Allerdings sei ein derart kräftiger Sprung nur durch die sehr günstigen Witterungsverhältnisse im Februar zu erklären.