In der Berichtswoche würden die Industriedaten für die Eurozone veröffentlicht. Da im April neben Deutschland auch Spanien einen deutlichen Zuwachs verzeichnet habe, dürfte die Erzeugung ohne Bau um schätzungsweise 1% gegen über dem Vormonat zugenommen haben. Darüber hinaus werde der ZEW-Indikator für Juni Hinweise geben, welche konjunkturellen Erwartungen die Finanzanalysten hätten und wie sie die Lage in Deutschland beurteilen würden. Der sentix Index habe für beides eine leicht positive Indikation geliefert. Trotz der zuletzt nochmals gestiegenen Ölpreise dürften sich beide Teilindikatoren des ZEW leicht verbessern. Allerdings bleibe die Stimmung unter dem langjährigen Mittelwert.



Kurzfristig würden aber die gestiegenen Kosten der Unternehmen und die Kaufkraft zehrende Inflation die Wirtschaft belasten. Ob es zu einer Trendwende bei der Konjunkturstimmung komme, hänge vor allem von der weiteren Entwicklung des Ukraine-Krieges und der pandemischen Lage in China ab.



Aufgrund des Krieges und der Nachwirkungen der Corona-Krise seien die statistischen Ergebnisse in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung immer noch mit einer höheren Unsicherheit als üblich behaftet. Dies habe sich zuletzt wieder bei der Berichterstattung zum ersten Quartal gezeigt. Während die italienische Wirtschaftsleistung nach oben korrigiert worden sei, sei es in Frankreich nach unten gegangen.



Für die gesamte Eurozone sei das gemeldete Wachstum nun auf 0,6% gegenüber den drei Monaten zuvor sogar verdoppelt worden. Einige kleinere Länder wie Irland oder Griechenland hätten eine sehr hohe Dynamik aufgewiesen. Damit müssten die Analysten ihre Prognosen anpassen. Sie würden jetzt für Frankreich für dieses Jahr ein Wachstum von nur noch 2,4% (2,7%) und für Italien einen Zuwachs von 2,8% (2,5%) erwarten. Die Prognose für die gesamte Eurozone betrage nun 2,7% (2,4%). (10.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Nachrichtenfluss von der deutschen Konjunktur ist zurzeit wirklich nicht erfreulich, so die Analysten von Helaba.Habe man sich vor Kurzem noch damit trösten können, dass die Unternehmen zwar Lieferprobleme hätten, aber immerhin einen rekordhohen Auftragsbestand, würden die jüngsten Bestelleingänge zeigen, dass Zurückhaltung nun die oberste Maxime sei. Seit dem Höchststand im Januar seien die Aufträge um real rund 8% geschrumpft, bei den für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Investitionsgüter sogar um 12,3%. Hohe Kosten, lange Lieferzeiten und die unsichere Zukunft in Kriegszeiten dürften dazu führen, dass die Unternehmen ihre Investitionsvorhaben überdenken würden. Damit baue sich ein Konjunkturrisiko auf.