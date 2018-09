Stimmung bleibe gedämpft, könne sich aber stabilisieren



Immerhin würden die bisher für September verfügbaren Informationen zu den einschlägigen Stimmungsindikatoren für den weiteren Jahresverlauf keinen allzu beunruhigenden Ausblick geben. Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen hätten sich abermals stabilisieren können. Das weiterhin negative Vorzeichen bringe allerdings zum Ausdruck, dass eine - wenn auch schwindende - Mehrheit der befragten Finanzmarktexperten pessimistisch in die Zukunft blicke. Nach Angaben des ZEW hätten die jüngsten Turbulenzen in Argentinien und der Türkei auf den Erwartungen der Teilnehmer des Finanzmarkttests gelastet. Die Vereinbarung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Mexiko habe aber offenbar noch größere Sorgen um das weltwirtschaftliche Gefüge abwenden können. Die Beurteilung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage sei auf auskömmlichem Niveau verblieben und habe sich sogar noch einmal leicht verbessern können. Die Daten des ZEW würden für den Moment ein durchaus freundliches Bild der deutschen Wirtschaft zeichnen. Die vielfältigen Risiken wie die Handels- und Außenpolitik des US-Präsidenten Trump, die Angst vor einem ungeordneten Brexit, die krisenhafte Zuspitzung in einigen Emerging Markets und der Unmut über die stabilitätsfeindliche Politik der italienischen Regierung würden aber für die Zukunft allerhand Störungen und Friktionen erwarten lassen.



Aufschwung bleibe intakt, Wachstum verliere aber an Tempo



Der Aufschwung in Deutschland bleibe damit zwar intakt, das Wachstum verliere aber ein wenig an Tempo. Eine wesentliche Unterstützung der Binnennachfrage gehe weiterhin von der hervorragenden Beschäftigungsentwicklung aus. Die Analysten der NORD LB würden damit rechnen, dass sich die Zahl der Erwerbstätigen, die in den vergangenen beiden Jahren jeweils um rund 600.000 Personen angewachsen sei, auch in diesem Jahr in ähnlicher Größenordnung zulegen könne. Obwohl die Lohnentwicklung im 1. Halbjahr nur leicht oberhalb der Inflationsrate gelegen habe, eröffne allein die zunehmende Beschäftigung einen Expansionsspielraum für die real verfügbaren Haushaltseinkommen und damit für die privaten Konsumausgaben als wichtigste Verwendungskomponente des Bruttoinlandsprodukts. Die Anakzsten der NORD LB würden bei ihrer Prognose eines Wirtschaftswachstums von 1,8% in diesem und auch im nächsten Jahr bleiben. (21.09.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die bisher für den Berichtsmonat Juli vorliegenden "harten" Konjunkturindikatoren dokumentieren einen mehr oder minder missglückten Start in das dritte Quartal, so die Analysten der NORD LB.Die Erzeugung im Produzierenden Gewerbe sei trotz einer zuletzt wieder regen Bautätigkeit zum zweiten Mal in Folge eingeschränkt worden und auch die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe seien nach dem starken Einbruch im Juni erneut zurückgefallen. Ein - wenn auch dezenter - Rücksetzer sei gleichsam bei den Einzelhandelsumsätzen zu verzeichnen gewesen. Gedämpft worden sei die Konjunkturdynamik zudem vom Außenhandel. Bei rückläufigen Ausfuhren und recht stark angestiegenen Importen habe sich der Handelsbilanzsaldo nominal und saisonbereinigt mit EUR 15,8 Mrd. auf den niedrigsten Wert seit mehr als vier Jahren verringert. Selbst wenn sich die Ausfuhr, Produktion und Nachfrage in den Folgemonaten wieder stabilisieren würden, würden die durchweg enttäuschenden Juli-Zahlen darauf schließen lassen, dass das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit der Expansionsrate der Vorperiode nicht ganz Schritt halten werde.