Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt brummt, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Dezember um 29.000 und damit so stark wie zuletzt im September 2011 gefallen; die Arbeitslosenquote liege mit 5,5% auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung und die Zahl der offenen Stellen notiere nicht nur auf einem Rekordhoch, sondern sei im Dezember noch einmal deutlich angestiegen. Wo Licht sei, sei aber auch Schatten: Eine Umfrage der Europäischen Kommission unter Industrieunternehmen zeige, dass die Verfügbarkeit von Arbeitskräften heute der größte Faktor sei, der die Produktion in Deutschland limitiere. Während das Lohnwachstum bisher bemerkenswert niedrig gewesen sei, steige mit der sich rasch verschärfenden Arbeitsmarktlage die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Lohn- und damit auch Preisdrucks.



Der Kapitalmarkt habe sich gestern unbeeindruckt von den deutschen Arbeitsmarktdaten gezeigt. Erst wenn Lohn- und Inflationsdruck anziehen würden, dürften die EZB und damit dann auch die Kapitalmärkte der Entwicklung am Arbeitsmarkt mehr Bedeutung zuordnen. (04.01.2018/ac/a/m)





