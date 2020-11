Mit der zweiten Welle in der Coronakrise drohe bereits im laufenden Quartal eine abrupte Unterbrechung des Aufholprozesses. Mit immer neuen Höchstzahlen bei den Infektionen hätten sich in den vergangenen Wochen für den kurzfristigen Wirtschaftsausblick neue dunkle Wolken am Konjunkturhimmel zusammengebraut. So kämen die hohen Infektionszahlen in fast ganz Europa und die neuen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung einem abrupten Bremsmanöver für den konjunkturellen Erholungsprozess gleich. Zumindest scheine sich aber die Infektionsdynamik am aktuellen Rand bereits etwas abzuflachen. Dies spreche für die Wirksamkeit des seit Anfang November geltenden "Lockdown light". Durch gezielte Maßnahmen sollten Kontakte verringert und die Welle gebrochen werden. Allerdings sei bei der Interpretation der aktuellen Infektionszahlen Vorsicht angebracht, zumal die Positivenquote bei den Coronatests zuletzt weiter gestiegen sei und inzwischen fast wieder im Bereich von 10% liege. Insofern dürfte die Dunkelziffer aktuell noch relativ hoch sein.



Die zweite Welle und die neuen Eindämmungsmaßnahmen hätten im Monat November zu einer deutlichen Stimmungseintrübung geführt und würden sich auch in hochfrequenten Daten und Indikatoren bereits niederschlagen. So hätten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland deutlich von 56,1 auf 39,0 Saldenpunkte reduziert. Aber auch die aktuelle konjunkturelle Lage werde wenig überraschend mit -64,3 Saldenpunkten schlechter als im Vormonat bewertet. Ermutigende Meldungen über erste Erkenntnisse zur Wirksamkeit verschiedener Impfstoffe hätten Hoffnungen auf eine in absehbarer Zeit verfügbare effiziente Waffe im Kampf gegen SARS-CoV-2 genährt. Für den mittelfristigen Wirtschaftsausblick sei die Aussicht auf eine Überwindung der Pandemie zwar sehr viel bedeutender als die ohnehin nicht mehr abzuwendende Konjunkturdelle im laufenden Winterhalbjahr.



Konjunkturumfragen wie die des ZEW würden jedoch stärker kurzfristige Entwicklungen beleuchten, und wegen des sehr dynamischen Infektionsgeschehens wehe im Winterhalbjahr konjunkturell wieder ein rauerer Wind. Bereits im laufenden vierten Quartal und damit früher als von den Analysten ursprünglich erwartet komme es zu einer abermaligen Konjunkturdelle, ein leichter Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität können auch für das erste Quartal 2021 nicht ausgeschlossen werden. So müsse zumindest bis zu günstigeren Witterungsverhältnissen im Frühjahr damit gerechnet werden, dass gewisse Einschränkungen bestehen bleiben würden, wahrscheinlich nur unterbrochen für eine gewisse Lockerung für Weihnachtsfeiern im engen Familienkreis. Allerdings sei das Ausmaß der ökonomischen Dämpfung in keiner Weise mit dem Einbruch während der ersten Welle im März/April vergleichbar. Die Maßnahmen seien zielgerichteter, vor allem die Industrie könne ihre Erholung fortsetzen, auch dank einer kräftigen Exportnachfrage.



Die stark betroffenen Sektoren hätten zudem nur einen vergleichsweise geringen Wertschöpfungsanteil in Deutschland und hätten sich zu Beginn des zweiten Lockdowns noch weit entfernt vom Vorkrisenniveau (z.B. Gastgewerbe) befunden. Dies begrenze das gesamtwirtschaftliche Rückprallpotenzial in diesem Winter. Arbeit, Bildung und Betreuung sollten zudem durch den Lockdown light so wenig wie möglich in Mitleidenschaft gezogen werden. Dennoch würden die zweite Corona-Welle und die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen das aktuelle Konjunkturbild dominieren. Für das Gesamtjahr 2020 ergebe sich nur ein leichter Anpassungsbedarf der Konjunkturprognose, vor allem wegen der schneller als erwartet vollzogenen Erholung würden die Analysten "nur" noch eine Kontraktion von -5,2% erwarten.



Die Chancen einer Überwindung der Pandemie im Laufe des nächsten Jahres stehen gut, so dass die Analysten der Nord LB für 2021 weiter eine kräftige Erholung der Wirtschaft erwarten. Durch die Schwäche im Winterhalbjahr ergebe sich jedoch ein geringerer statistischer Überhang und damit auch ein etwas niedrigeres BIP-Wachstum in 2021 von voraussichtlich +3,2%. Es sei noch nicht die Zeit, ein Ende der geld- und fiskalpolitischen Stabilisierungspolitik auszurufen. (Ausgabe vom 20.11.2020) (23.11.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft konnte sich im Sommer erwartungsgemäß sehr kräftig von dem beispiellosen Einbruch der Wirtschaftsleistung im Frühjahr infolge der ersten Welle in der Coronakrise erholen, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei der Nord LB.Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP habe einen Sprung von 8,2% gegenüber dem Vorquartal gemacht. Der Aufholeffekt habe der deutschen Wirtschaft damit eine Rekordwachstumsrate beschert: Noch nie seit dem Beginn der Berechnung vierteljährlicher Daten im Jahre 1970 habe die Wirtschaftsleistung in einem Quartal so kräftig zulegen können wie in diesem Sommer (abgesehen von dem Strukturbruch durch die Wiedervereinigung). Die Entwicklung im abgelaufenen Quartal dürfe aber natürlich nicht isoliert betrachtet werden. Die Jahresrate des BIP notiere Ende des dritten Quartals mit -4,1% Y/Y (bzw. arbeitstäglich bereinigt -4,3% Y/Y) noch immer klar im negativen Bereich.Die Wirtschaftsleistung liege demnach selbst nach dieser fulminanten Aufholjagd noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Das sehr kräftige Wachstum habe sich in allen Komponenten entsprechend niedergeschlagen. Der private Konsum, die Exporte und Importe sowie die Ausrüstungsinvestitionen seien spiegelbildlich zum zweiten Quartal erheblich gesteigert worden. Hier dürften neben dem allgemeinen Aufholeffekt auch erste Effekte des Konjunkturprogramms enthalten sein. Beim privaten Konsum und den Ausrüstungsinvestitionen hätten die konkreten konjunkturpolitischen Maßnahmen sicher stützend gewirkt, aber auch die allgemeine Wirkung in Form einer Erwartungsstabilisierung habe geholfen. Zum Vorkrisenniveau bleibe aber noch ein Abstand bestehen, der sich zumindest kurzfristig sogar wieder etwas vergrößern dürfte.