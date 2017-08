Zwar hätten sich die Ausfuhren um 0,7% Q/Q erhöht, mit 1,7% Q/Q noch um einiges stärker habe aber die Importnachfrage angezogen - eine bei einer derart lebhaften Binnenkonjunktur wahrlich nicht ungewöhnliche Konstellation. Zusammengenommen habe sich das Wirtschaftswachstum über den realen Außenbeitrag um 0,3 Prozentpunkte verringert. Nach Auffassung der Analysten relativiere sich damit auch der vielerorts zu hörende Vorwurf, die deutsche Konjunktur speise sich überwiegend aus im internationalen Kontext schädlichen Leistungsbilanzüberschüssen und leide an einer kränkelnden Binnennachfrage. Die aktuellen Daten der amtlichen Statistik würden genau dies nun wirklich nicht zum Ausdruck bringen.



Die wichtigsten Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft hätten zuletzt kein ganz einheitliches Bild signalisiert. So lasse sich den bisweilen etwas mimosenhaften Einschätzungen der vom ZEW befragten Finanzmarktexperten entnehmen, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zwar auf hohen Touren laufe, die Risiken für eine Abschwächung der Dynamik zuletzt aber größer geworden seien. Die Konjunkturerwartungen seien im August von zuvor 17,5 auf nun 10,0 Saldenpunkte abgesackt. Erklärlich werde dies nicht zuletzt mit Blick auf die mit Skandalen und Affären umgebene Automobilindustrie. Demgegenüber habe sich die Stimmung der am Konjunkturtest des ifo-Instituts teilnehmenden rund 7.000 deutschen Unternehmenslenker nahezu auf dem Rekordniveau des Vormonats halten können.



Der Geschäftsklimaindex sei nur marginal auf 115,9 Punkte gerutscht. Dies sei weiterhin ein Wert, der nur eine Interpretation zulasse: Die deutsche Wirtschaft präsentiere sich gegenwärtig und auch mit Blick auf die kommenden Monate in glänzender Verfassung. Der bereits seit Jahresbeginn kräftige Aufschwung habe bis dato demnach kaum an Tempo verloren. Besonders optimistisch stimme die Analysten, dass die auf die Situation in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen abermals hätten zulegen können. Etwaige Verunsicherungen durch den potenziell die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und damit das Exportgeschäft belastenden starken Euro sowie die Skandale und Krisen in der Automobilwirtschaft würden von den Unternehmen offenbar recht gelassen beurteilt.



Wie immer würden die Analysten mehr auf die Signale aus den deutschen Unternehmen als auf jene der Finanzmarktexperten vertrauen. Die Analysten hätten ihre Prognosen für das laufende und das kommende Jahr leicht nach oben revidiert und würden ein Wirtschaftswachstum von jeweils 1,9% erwarten, welches ohne den in beiden Jahren dämpfenden Arbeitstageeffekt sogar noch ein wenig höher ausfallen würde. Nachdem die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Halbjahr mit 44,2 Millionen den Stand des Vorjahres bereits um 1,5% übertroffen habe, würden die Analysten für die Beschäftigungsentwicklung auch weiterhin optimistisch bleiben. Die in saisonbereinigter Berechnung derzeit bei 5,7% liegende Arbeitslosenquote sollte nach Prognosen der Analysten noch weiter fallen. Für eine anhaltend lebhafte Binnennachfrage sei das gewiss der beste Nährboden. (25.08.2017/ac/a/m)





