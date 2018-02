Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Deutschland verläuft weiterhin solide, so die Analysten der DekaBank.



Nicht alles glänze - wie zuletzt die Umsätze im Einzelhandel oder die Produktion im Bau -, aber unterm Strich komme dennoch ein ordentliches Wachstum im vierten Quartal heraus. Ein Ende des Aufschwungs sei derzeit nicht in Sicht: Die globale Konjunktur laufe, und die Binnenwirtschaft werde mit für deutsche Verhältnisse hohen Lohnabschlüssen unterfüttert. In diesem Umfeld störe auch die jüngste Eurostärke kaum. Solange die globale Konjunktur laufe, spiele der Euro nur eine untergeordnete Rolle. Auch die schwierige Regierungsbildung trete in den Hintergrund. Was der Koalitionsvertrag für die Volkswirtschaft bedeute, werde man erst in einigen Jahren sehen. Die Analysten hätten ihre Inflationsprognose für 2018 von 1,6% auf 1,7% revidiert. (Ausgabe Februar/ März 2018) (14.02.2018/ac/a/m)







