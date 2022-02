Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der russischen Invasion in die Ukraine verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen weiter, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Aus Deutschland seien 2021 Waren im Wert von 21,6 Mrd. Euro in die Russische Föderation ausgeführt worden. Damit liege das Land auf Platz 14 der wichtigsten Destinationen. Der Anteil an den gesamten Exporten sei auf nur noch 1,9% gefallen. 2013, dem Jahr vor der Krim-Annexion und den daraufhin folgenden Sanktionen, hätten die Ausfuhren noch 35,8 Mrd. Euro oder 3,3% der deutschen Ausfuhren erreicht. Das Außenhandelspotenzial zwischen beiden Ländern werde damit aus politischen Gründen bereits seit Jahren nicht ausgeschöpft. Die wichtigsten deutschen Lieferbranchen mit Blick auf Russland seien der Maschinenbau, die chemisch-pharmazeutische Industrie sowie die Elektrotechnik. Mögliche Exportrückgänge dürften im Zuge des Handelsaufschwungs nach der Pandemie gesamtwirtschaftlich zwar nicht stark ins Gewicht fallen. Für die einzelnen Unternehmen der genannten Branchen stehe trotzdem einiges auf dem Spiel.Auch die Zahl der in Russland tätigen deutschen Unternehmen sei nach Angaben der Deutsch-Russischen Auslandskammer (AHK) auf aktuell 3.651 deutlich gesunken (2011: 6.300). Die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Russland seien in den vergangenen Jahren hingegen auf rund 25 Mrd. Euro gestiegen. Dies entspreche zwar nur dem Niveau von Ungarn und die Direktinvestitionen in den USA würden beispielsweise über 460 Mrd. Euro betragen. Allerdings führe die Verschlechterung der Wirtschaftsbeziehung zwischen Russland und Deutschland zur Verunsicherung bei den betroffenen Unternehmen z.B. im Handel. (25.02.2022/ac/a/m)