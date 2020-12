Allerdings habe das dritte Quartal 2020 mit seinem starken Anstieg des Konsums von 10,8% gegenüber den drei Monaten zuvor gezeigt (Q2: -11,1%), wie stark der Aufholprozess ausfalle, wenn Beschränkungen aufgehoben würden. Allerdings dürfte nur ein Teil des weggebrochenen Umsatzes aufgeholt werden. Die Analysten der Helaba hätten ihre BIP-Prognose deswegen für das erste Quartal deutlich gesenkt und für das zweite Vierteljahr erhöht. Für diesen Verlauf spreche auch die zunehmende Entspannung, die mit den beginnenden Impfungen zu erwarten sei.



Zudem komme es im Handel mit Großbritannien zu einem Sondereffekt, der nun berücksichtigt werde. Die lange Phase der Unsicherheit durch die nicht enden wollenden Verhandlungen habe zu einem starken Lageraufbau im Vereinigten Königreich und damit voraussichtlich hohen Exporten auch aus Deutschland gegen Ende des Jahres geführt. Unabhängig davon, ob ein Brexit-Vertrag in der verbleibenden Zeit noch geschlossen werden könne, dürfte damit der Handel aufgrund von Schwierigkeiten durch Zollformalitäten im ersten Quartal deutlich ausgebremst werden. Sollte ein Vertrag mit Großbritannien nicht erreicht werden können, wären stärkere und länger wirkende Negativeffekte für deutsche Exporteure zu befürchten.



Die Analysten der Helaba würden daher ihre Wachstumsprognose 2021 für Deutschland auf 4,2% senken (vorher: 5%). Sollten die Schließungen im ganzen ersten Quartal anhalten, wäre der Zuwachs noch geringer. Für Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande passen wir die Prognosen ebenfalls moderat an, sodass die Eurozone 2021 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 5,7% (bisher: 6,3%) erreicht, so die Analysten der Helaba. (18.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ab 16. Dezember ist zumindest bis zum 10. Januar der gesamte nicht lebensnotwendige Einzelhandel geschlossen, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Diese Maßnahme sei sogar umfassender als im Frühjahr. Diesmal müssten auch Baumärkte ihren Verkauf an Privatpersonen einstellen. Für das Handwerk gebe es Ausnahmen. Bestellen und Abholen sei nicht in jedem Bundesland erlaubt. Ein erneuter Schub bei Online-Käufen dürfte den wirtschaftlichen Schaden reduzieren. Trotzdem müsse pro Monat mit einem Verlust an Wertschöpfung von rund 0,4 Prozentpunkten gerechnet werden. Die wirtschaftlichen Effekte seien abhängig von der Länge des Lockdowns. Aus jetziger Sicht sei davon auszugehen, dass die Schließungen im neuen Jahr nochmals ausgedehnt würden. Damit würden sich die negativen Effekte vergrößern, zumal vom Einzelhandel auch der konsumorientierte Großhandel und Teile der Industrie betroffen seien. So sei zu befürchten, dass die Kfz-Neuzulassungen erneut einbrechen würden.