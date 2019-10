Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im August hat sich in Deutschland der saisonal bereinigte Handelsbilanzüberschuss von leicht nach oben revidierten 20,5 Mrd. EUR im Juli auf 18,6 Mrd. EUR abgeschwächt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hauptgrund hierfür sei eine deutlich nachlassende Exportnachfrage gewesen (-1,8% gg. Vm.), der moderat ansteigende Importe (+0,5% gg. Vm.) gegenübergestanden hätten. Trotz der eher enttäuschenden Augustdaten steuere Deutschland im 3. Quartal auf einen höheren nominalen Handelsbilanzüberschuss als im Vorquartal zu, was ein Aufwärtsrisiko für unsere BIP-Prognose (-0,1% gg. Vq.) darstelle. (11.10.2019/ac/a/m)





