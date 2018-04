In den kommenden Tagen würden in der Eurozone vor allem die Produktionszahlen (Frankreich, Italien und die Eurozone) von Interesse sein, um eine Indikation für das BIP-Wachstum zu erlangen. Spanien habe nach einem kräftigen Minus im Januar zumindest wieder zulegen können. Darüber hinaus würden die politischen Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China ein wichtiges, wenngleich unvorhersehbares Thema bleiben.



Aufseiten der US-Datenveröffentlichungen seien die preislichen Entwicklungen des abgelaufenen Monats von großer Bedeutung. Der Arbeitsmarktbericht habe ungeachtet der sonstigen Enttäuschungen auf eine leichte Beschleunigung der Lohnentwicklung hingewiesen. So auch die NFIB-Mittelstandsumfrage, deren Saldo zur Gehaltsentwicklung auf ein Rekordniveau gestiegen sei. Dies sollte sich zwar nicht unmittelbar in höheren Absatzpreisen niederschlagen, die Marktteilnehmer dürften aber sensibilisiert sein. Dies gelte insbesondere, da die marktseitig gehandelten Inflationserwartungen sich seit dem Hoch im Februar leicht zurück gebildet hätten.



Vor allem die Kernteuerung des Verbraucherpreisindexes sollte nach Erachten der Analysten im Mittelpunkt des Interesses stehen. Im Monatsvergleich werde ein moderates Plus erwartet. Aufgrund des Basiseffektes könnte die Jahresrate aber deutlicher und über die 2%-Marke klettern. Ein Basiseffekt werde auch bei der Gesamtinflation wirksam und werde diese trotz des unverändert erwarteten Preisniveaus zu einem Anstieg der Jahresteuerung führen. Zinserwartungen bezüglich der FED würden somit untermauert.



Im Vorfeld dazu würden die Erzeugerpreise Hinweise auf die Entwicklungen auf der Verbraucherebene liefern. Gestärkten Zinserwartungen stünde ein leichter Rückgang des Michigan Sentiments (vorläufige Zahlen am Freitag) im April nicht entgegen, denn das Niveau sei weiterhin mit einem fortgesetzten Konsumwachstum vereinbar. Die Indikationen vonseiten des IBD/TIPP-Index für den Aprilwert seien negativ, wohingegen beachtet werden müsse das Michigan Sentiment im Verhältnis zu anderen Stimmungsbarometern zuletzt zurückgeblieben sei. (09.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Produktionszahlen haben die Erwartungen eines starken BIP-Wachstums im ersten Quartal am Freitag letzter Woche etwas gedämpft, so die Analysten der Helaba.Die heute anstehenden Exportdaten Deutschlands dürften dies untermauern. In Monaten mit schwacher Produktion würden sich die Exporte meist ebenfalls belastet zeigen. Zudem stehe mit dem sentix-Investorenvertrauen das erste Stimmungsbarometer des laufenden Monats auf der Agenda. Die Konsensschätzung eines stabilen Wertes erscheine den Analysten vor dem Hintergrund der Aktienschwäche, der Sorgen wegen des Handelskonflikts und angesichts der jüngst enttäuschenden Wirtschaftsdaten zu ambitioniert, zumal das Investorenvertrauen ungeachtet des Rückgangs im März noch auf einem sehr hohen Niveau liege. Einen wesentlichen Einfluss auf das Marktgeschehen würden die Analysten aber nicht erwarten.