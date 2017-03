Mehr Dynamik sollte 2017 von der Investitionstätigkeit ausgehen. Die Ausrüstungsinvestitionen seien in im vierten Quartal zum dritten Mal in Folge gesunken. Damit seien sie 2016 um nur 1,1% gestiegen. Die hohe politische Unsicherheit (Brexit, Trump, Wahlen in Europa) habe zu der Zurückhaltung der Unternehmen beigetragen. In diesem Jahr sollte diese nur langsam nachlassen und damit die Investitionen weiterhin belasten. Allerdings habe sich die konjunkturelle Lage in der Industrie seit dem vierten Quartal verbessert; die Kapazitätsauslastung sei gestiegen. Dies dürfte die Ausrüstungen etwas beleben, sodass 2017 ein Zuwachs von 4% möglich erscheine.



Die Bauinvestitionen dürften mit 2,5% kaum weniger stark expandieren als im Vorjahr (3%). Zwar werde der Wohnungsbau den extrem starken Zuwachs voraussichtlich nicht wiederholen. Die Auftragseingänge würden aber für den Nichtwohnungsbau auf eine stärkere Dynamik hindeuten.



Die deutsche Wirtschaftsentwicklung werde damit erneut von der Binnennachfrage getragen. Der Außenhandel dürfte 2017 zum zweiten Mal in Folge einen leicht negativen Wachstumsbeitrag liefern, zumal die positiven Effekte des schwachen Euro allmählich abnehmen würden. Eine weitere Abwertung der Gemeinschaftswährung sei nicht zu erwarten. Zwar würden die Exporte moderat steigen, doch die Einfuhren hätten zuletzt in konstanten Preisen höhere Zuwächse aufgewiesen. In laufenden Preisen sei es umgekehrt gewesen. Dies resultiere aus der Tatsache, dass die Einfuhrpreise nicht nur wegen niedriger Energiekosten stärker gefallen seien als die Exportpreise. Die entsprechenden Deflatoren würden genommen, um reale Werte zu berechnen. Sinkende Einfuhrpreise würden mittelfristig zu mengenmäßig höheren Einfuhren führen.



Mittlerweile würden die Einfuhrpreise wieder steigen, was sich ab dem ersten Quartal auch im Deflator bemerkbar machen werde. Dies dürfte zu einer tendenziellen Verbesserung des deutschen Außenbeitrags führen. Zu einer starken Belastung könnten aber protektionistische Tendenzen werden. Immerhin seien die deutschen Exportunternehmen gut aufgestellt. So gehöre Deutschland zu den Ländern mit der höchsten regionalen Diversifizierung. Hinzukommen müssten verstärkte Anstrengungen, durch Innovationen deutsche Produkte noch attraktiver zu gestalten. Damit würden sie weniger verzichtbar. Die Wirtschaftspolitik sollte u.a. mit Freihandelsabkommen für den freien Handel werben und dessen gegenseitigen Nutzen betonen. (06.03.2017/ac/a/m)







Nach dem etwas schwächeren dritten Quartal hat die deutsche Wirtschaftsleistung im vierten Vierteljahr mit real 0,4% gegenüber den drei Monaten zuvor wieder stärker zugelegt, so die Analysten der Helaba.Dieses Tempo dürfte 2017 in etwa gehalten werden. Damit würde das kalenderbereinigte Wirtschaftswachstum dieses Jahr mit 1,5% leicht schwächer ausfallen als im Vorjahr (1,8%). Ein wesentlicher Grund hierfür sei die höhere Inflationsrate, die den Anstieg der verfügbaren Einkommen in realer Rechnung bremse. Die Verbraucherpreise dürften 2017 mit 1,7% über einen Prozentpunkt stärker zulegen als im vergangenen Jahr. Für die privaten Konsumausgaben bedeute dies, dass bei einer nahezu unveränderten Sparquote nur noch ein Zuwachs von rund 1,5% (2016: 2%) zu erwarten sei. Bei den öffentlichen Ausgaben könne trotz weiterhin steigender Steuereinnahmen nicht erneut mit einem Zuwachs von 4% gerechnet werden. Bereits im Verlauf von 2016 habe der, auch flüchtlingsbedingt höhere Staatskonsum, an Fahrt verloren.