Ein Blick auf die einzelnen Sektoren zeige, dass die Mehrheit der Unternehmen zufrieden mit der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sei. Das gelte ganz besonders für das Verarbeitende Gewerbe, welches zuletzt im Herbst 2018 die Lage derart positiv beurteilt habe. Die größte Stimmungsaufhellung sei im Vergleich zum Mai im Einzelhandel zu beobachten, dessen Lagebeurteilung mittlerweile ähnlich gut ausfalle wie vor dem Ausbruch der Coronakrise. Im Dienstleistungssektor habe sich die Situation weiter leicht verbessert und im Bausektor würden nur wenige Unternehmen klagen.



Welche volkswirtschaftlichen Schäden die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und anderen Teilen Deutschlands angerichtet habe, sei derzeit noch schwer zu beurteilen. Klar sei, dass Produktionsanlagen und Dienstleistungsbetriebe beschädigt und Verkehrs-, Strom- und Kommunikationsnetze unterbrochen worden seien und teilweise immer noch unterbrochen seien. Auch die Rheinschifffahrt sei von dem Hochwasser betroffen.



Derartige Katastrophen würden menschliches Leid bringen und den Kapitalstock reduzieren. Der Wiederaufbauprozess sorge seinerseits insbesondere für regionale Konjunkturprogramme. Hiervon sollte vor allem die Bauwirtschaft profitieren. Angesichts bislang noch schwer quantifizierbarer Schäden sei nur zu vermuten, dass der ohnehin stark ausgelastete Bausektor noch stärker beansprucht werde, wobei sich dies vor allem in den betroffenen Bundesländern bemerkbar machen sollte. Der regionale Einzelhandel (Möbelhäuser, Baumärkte) dürfte einen temporären Boom erfahren, während sich der Tourismussektor voraussichtlich nur langfristig von den Überflutungen erholen werde. Gesamtwirtschaftlich bewege sich der Effekt auf das BIP vermutlich in einem relativ geringfügigen Bereich. (Ausgabe vom 06.08.2021) (09.08.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal lag das Wirtschaftswachstum in Deutschland bei 1,5% QoQ, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Damit habe der Einbruch vom ersten Quartal (-2,1%) nicht wieder wettgemacht werden können. Das gelte auch für den privaten Konsum, der in den ersten drei Monaten des Jahres stark eingebrochen (-3,7%) und in Q2 lediglich um 2% gestiegen sei. Die Analysten würden daher weitere Nachholeffekte und somit eine Beschleunigung der Expansionsrate in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Unter dem Strich sollte das BIP aber nur um 2,7% steigen, weniger als bislang von den Analysten prognostiziert (3,0%).