Hiervon könne in den USA keine Rede sein. Dort sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Juni entgegen den Erwartungen von 58,7 auf 60,2 Punkte gestiegen und damit wieder über die 60-Punkte-Marke geklettert, was ausgesprochen selten vorkomme. Dabei habe der Teilindex für die Produktion von 61,5 auf 62,3 Punkte zugelegt, während der Subindex für die Auftragseingänge geringfügig um 0,2 auf 63,5 Punkte nachgegeben habe. Diese beiden Komponenten würden auf diesen Niveaus auf kräftige Produktionssteigerungen in der näheren Zukunft hindeuten.



Auffällig sei im Juni aber vor allem der massive Anstieg des Subindexes für die Lieferfristen gewesen, der um 6,2 auf sehr hohe 68,2 Punkte zugelegt habe. Dies signalisiere, dass die US-Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes immer größere Schwierigkeiten hätten, die wachsende Nachfrage zeitnah zu bedienen, was wiederum eine solide Grundlage für einen noch länger anhaltenden Aufschwung in der US-Industrie bilde.



Heute stünden keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (03.07.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland sowie im Euroraum haben sich im Juni abgeschwächt, so die Analysten von Postbank Research.Der deutsche Index sei von 56,9 auf 55,9 Punkte gefallen, womit der vorläufig gemeldete Wert bestätigt worden sei. Der EWU-Index habe von 55,5 auf 54,9 Punkte nachgegeben. Der vorläufige Wert sei hier um 0,1 Punkte nach unten korrigiert worden. Diese Indikatoren würden damit eine Fortsetzung des Aufschwungs in der Industrie, wenn auch bei nachlassender Dynamik signalisieren.