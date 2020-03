Die Neuinfektionen in China würden bereits seit Anfang Februar sinken. Das Wirtschaftsleben normalisiere sich dort zögerlich. Die Analysten der Helaba gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung in Deutschland und Europa erst im zweiten Quartal vollzieht. Unter diesen Annahmen müsse mit nennenswerten negativen Effekten gerechnet werden. Zudem habe die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal stagniert. Damit sei die Ausgangslage für 2020 niedrig.



Frühindikatoren wie das ifo-Geschäftsklima oder der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes hätten sich zuletzt positiv entwickelt. Die hierdurch signalisierte konjunkturelle Trendwende dürfte durch die Corona-Epidemie nun später eintreten. Die Analysten der Helaba senken deswegen ihre Deutschland-Prognose. Für das erste Quartal würden sie nur noch eine Stagnation der Wirtschaftsleistung erwarten. Auch im zweiten Quartal dürfte der Zuwachs geringer ausfallen. Im zweiten Halbjahr sollten dann Nachholeffekte zu einer lebhaften Dynamik führen. Damit würden die Analysten den negativen Effekt auf die Jahresrate auf 0,4 Prozentpunkte veranschlagen und nun für 2020 einen kalenderbereinigten BIP-Zuwachs von 0,6% erwarten. Die Inflationsrate falle aufgrund niedrigerer Energiepreise 2020 leicht niedriger aus und betrage in nationaler Berechnungsweise nur 1,5%.



Das durch Corona auch weltweit schwächere Wachstum belaste den deutschen Warenhandel. Für die Exporte und Importe erwarten die Analysten der Helaba nur noch Zuwächse, die mit 2,5% bzw. 3% um zwei Prozentpunkte geringer ausfallen als zuvor. Durch die enge Verbindung zwischen der Ausfuhr- und der Investitionsentwicklung führe dies auch zu einem niedrigeren Zuwachs bei den Ausrüstungen. Sie dürften 2020 um 2% zulegen (vorher: 4%). Sie seien bereits im vierten Quartal deutlich gesunken. Dagegen sollte die Bautätigkeit in Deutschland unverändert mit 2% expandieren.



Die privaten Konsumausgaben hätten im vierten Quartal nur stagniert. Die positiven Rahmenbedingungen für den Konsum würden allerdings bestehen bleiben. Einkommen und Beschäftigung würden steigen, die Inflationsrate sei 2020 moderat. Güterkäufe dürften teilweise ins zweite Halbjahr verschoben werden. Zu den Profiteuren der Epidemie könnte erneut der Internet-Handel zählen. Zu Ausfällen könne es bei Dienstleistungen (Restaurants, Reisen etc.) kommen. Die Konsumausgaben dürften 2020 nur um 1,3% höher ausfallen (vorher: 1,5%). Die öffentlichen Ausgaben würden das Wachstum sowohl konsum- als auch investitionsseitig stützen, auch wenn vorerst kein Konjunkturprogramm aufgelegt werde. (Ausgabe vom 06.03.2020) (09.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Corona-Virus hat sich beginnend in China mittlerweile nahezu weltweit verbreitet, berichten die Analysten der Helaba.Auch Deutschland sei nun betroffen. Damit hätten sich die wirtschaftlichen Perspektiven hierzulande merklich eingetrübt. Einerseits würden Produktionsausfälle in China und zuletzt in Italien Zulieferungen auch für deutsche Unternehmen und Konsumenten gefährden. Andererseits seien zunehmend Nachfrageausfälle auf der Tagesordnung. So würden die Kfz-Neuzulassungen aktuell unter den Erwartungen bleiben. Reisen würden storniert oder nicht gebucht, da sich die Konsumenten zurückhalten würden. Messen würden abgesagt. Wie lange die Epidemie und damit die negativen wirtschaftlichen Effekte anhalten würden, sei kaum zu prognostizieren.