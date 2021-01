Die deutschen Ausfuhren nach China seien bereits über das Vor-Corona-Niveau gestiegen. Auch für die USA könnten sich die konjunkturellen Perspektiven mit den Ausgabenprogrammen der neuen US-Regierung aufhellen. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft liege mit 50,8 Punkten immer noch im Wachstumsbereich.



Das ifo Geschäftsklima für Januar dürfte trotzdem zurückgehen. Neben der Lage würden voraussichtlich die Erwartungen der Dienstleister sinken. Die jüngste Verlängerung des Lockdowns sei in der Prognose der Analysten berücksichtigt. Sollten jedoch die Schließungen darüber hinausgehen, müsste die Wachstumsrate von 4,2% für 2021 trotz des dann stärkeren Aufholprozesses im zweiten Quartal gesenkt werden.



Im Corona-Jahr 2020 seien die Verbraucherpreise um nur 0,5% gestiegen. Neben der Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr habe vor allem der Rückgang der Energiepreise von 4,8% hierzu beigetragen. Beides werde sich 2021 ändern. Bereits seit Januar würden wieder die vorherigen, höheren Mehrwertsteuersätze gelten. Zudem seien mit der Einführung der CO2-Steuer und steigenden Rohölnotierungen die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl zuletzt deutlich angezogen.



Trotz der in diesem Jahr nur moderaten Lohnerhöhungen dürfte die voraussichtlich ab Frühjahr deutlich bessere Konjunktur zu Nachholeffekten in Dienstleistungsbereichen wie der Gastronomie führen. Die Preise für Nahrungsmittel, die inklusive alkoholfreier Getränke einen Anteil von rund 10% am Index aufweisen würden, seien stark von nicht prognostizierbaren Wetterkapriolen bestimmt. Im letzten Jahr hätten sie sich mit 2,4% überdurchschnittlich erhöht. 2021 gebe es gute Chancen, dass sich dies nicht wiederhole. So seien die Nahrungsmittelpreise im Dezember nur um 0,5% gestiegen, nachdem sie im Mai, als wenig Erntehelfer nach Deutschland hätten kommen können, noch um 4,5% zugelegt hätten. Für Januar sei allerdings auch hier aufgrund der Mehrwertsteueranpassung mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. In diesem Jahr dürfte die deutsche Inflationsrate insgesamt mit 1,9% deutlich höher ausfallen als 2020. (22.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis 14. Februar wirkt sich insbesondere bei Dienstleistern und im Einzelhandel negativ aus, so die Analysten der Helaba.Der entsprechende Einkaufsmanagerindex für Januar sei von 47 auf 46,8 Punkte leicht zurückgegangen. Gemessen am Umsatz sei seit Mitte Dezember etwa die Hälfte des Einzelhandels geschlossen. Auch wenn dieser durch Internet sowie "Click & Collect" den Umsatzeinbruch begrenzen könne, wirke der Stillstand negativ auf das deutsche Wirtschaftswachstum. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe hingegen sei mit 57 Punkten weiterhin deutlich im Wachstumsbereich. Die Einschränkungen würden hier überschaubar bleiben und der Sektor befinde sich in einem weltweiten konjunkturellen Aufwärtstrend. Der Welthandel expandiere. Unterstützung komme von China, das mit einem Anteil von knapp 8% an den deutschen Exporten nach den USA der zweitwichtigste Absatzmarkt sei. Das Land wachse in diesem Jahr um rund 10%.