Die Dürreschäden würden allerdings nicht alle Produktgruppen betreffen. So falle die Obsternte teilweise ergiebig aus. Hier könne mit zurückgehenden Preisen gerechnet werden. Einige Produktgruppen seien relativ unabhängig vom Wetter. Andere Faktoren würden hier eine wichtigere Rolle spielen, beispielsweise bei den anteilsmäßig bedeutenden Molkereiprodukten sowie bei Speisefetten und -ölen, zu denen Butter gehöre. Die Unternehmen in diesen Sparten hätten die Verkaufspreise 2017 deutlich erhöhen können, mittlerweile seien die Zuwächse wieder zurückgegangen.



Effekte der Dürre seien insbesondere bei "Brot und Getreideerzeugnissen" zu erwarten. An den gesamten Nahrungsmitteln liege deren Anteil allerdings bei rund 17%, am Verbraucherpreisindex damit bei nur 1,7%. Aufgrund von langfristigen Lieferverträgen würden Preissteigerungen beispielsweise bei Weizen zudem nur mit Zeitverzug beim Konsumenten ankommen. Damit dürfte das für die Landwirtschaft außergewöhnlich schlechte Wetter den Verbraucherpreisindex nur unwesentlich anheben. Die Inflationsraten für August sollten mit 2% in Deutschland und 2,1% in der Eurozone wie im Vormonat ausfallen. Eine Änderung der Jahresprognosen sei nicht notwendig.



Trotz vielfältiger Verunsicherungen der Unternehmen habe das deutsche Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sogar etwas an Fahrt gewonnen. Die Impulse seien vom Konsum und den Investitionen ausgegangen, während der Wachstumsbeitrag des Außenhandels negativ ausgefallen sei. Die vom ZEW gemessene Stimmung der Finanzanalysten habe sich im August von tiefem Niveau aus etwas verbessert. Auch die Einkaufsmanagerindices würden für den ifo-Geschäftsklimaindex eine Stabilisierung signalisieren. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich im zweiten Halbjahr mit Quartalsraten um preisbereinigt 0,4% fortsetzen. Diese Dynamik reiche aus, die Beschäftigung in Deutschland weiter ansteigen zu lassen.



Die Verunsicherungen, die von der Handelspolitik, der Türkei sowie der unberechenbaren italienischen Haushaltspolitik ausgehen würden, könnten die deutschen Unternehmen allerdings im zweiten Halbjahr zu etwas weniger Einstellungen bewegen. Im August dürfte die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit weiter leicht zurückgehen, die Rate allerdings bei 5,2% verharren. (24.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jedem auffallende Trockenheit in Deutschland und anderen europäischen Ländern lässt befürchten, dass die Dürreschäden zu spürbaren Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln führen, die auf die Verbraucherpreise durchschlagen, so die Analysten der Helaba.Werde dies so kommen? Nahrungsmittel ohne Getränke hätten im nationalen Index ein Gewicht von gut 9% (Basis 2010), im harmonisierten Verbraucherindex (Basis 2015) seien es aufgrund einer etwas anderen Berechnungsweise knapp 11%. Allein dies zeige die begrenzte Wirkung eines Preisanstieges für Nahrungsmittel auf den Gesamtindex. Sollten die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 5% zulegen, würde dies bei den genannten Gewichten zu einem Anstieg der Inflationsrate um rund 0,5 Prozentpunkte führen.