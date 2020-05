Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt sank im ersten Quartal im Vorquartalsvergleich (qoq) um 2,2%, so die Analysten der DekaBank.Trotz eines hervorragenden Starts in das Jahr mit kräftigen Indikatoren im Januar und Februar habe ein halber Monat des Lockdowns ausgereicht, um die gute wirtschaftliche Entwicklung zu pulverisieren. Angesichts dessen könne man sich ohne viel Phantasie ausmalen, wie schlimm das zweite Quartal werden werde. Die blutige Nase werden wir uns definitiv noch holen, so die Analysten der DekaBank.Dem täglich veröffentlichten Mautindex zufolge habe sich seit den Lockerungen im April bis zum aktuellsten Wert vom 6. Mai nicht allzu viel zum Besseren gewendet. Noch sei der Mai jung, doch es wachse die Sorge, dass die Erholung zumindest vorerst hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. (15.05.2020/ac/a/m)