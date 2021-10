Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur bessert sich, jedoch gemächlich, so die Analysten der Helaba.Die Berichtswoche warte mit einem breiten Spektrum deutscher Konjunkturdaten auf, die nicht alle die Stimmung heben würden. Das ifo Geschäftsklima Deutschland werde nach den eher schwachen Einkaufsmanagerindices voraussichtlich nochmals leicht rückläufig sein, zumal der Ölpreis der Sorte Brent auf rund 85 US-Dollar/Barrel gestiegen sei. Auch das deutsche Wirtschaftswachstum im dritten Quartal dürfte aufgrund der anhaltenden Lieferprobleme der deutschen Industrie eher enttäuschend ausgefallen sein. Mit ihrer BIP-Prognose von 2,6% in diesem und 4,2% im nächsten Jahr würden sich die Analysten der Helaba weiterhin wohl fühlen. Nur eine Überraschung aus Wiesbaden oder drastische Korrekturen am bisherigen Zahlengerüst würden zu einer Prognoseänderung führen.Für mehr Freude sollten die Arbeitsmarktdaten sorgen. Bereits in den letzten fünf Monaten habe sich die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt um 238.000 verringert. Im Oktober dürfte die Zahl unter die Grenze von 2,5 Millionen sinken. Die Quote betrüge dann 5,4%, unbereinigt sogar 5,3%. Der Beschäftigungsanstieg der vergangenen Monate sollte sich ebenfalls fortsetzen. Die meisten Branchen würden im Vorjahresvergleich mittlerweile wieder Zuwächse aufweisen, am stärksten in der Arbeitnehmerüberlassung, dem Gesundheitswesen und bei Unternehmensdienstleistungen. Obwohl im Gastgewerbe in den vergangenen Monaten viele Mitarbeiter eingestellt worden seien, liege die Beschäftigung noch leicht unter dem Vorjahresniveau. Das Minus in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie dürfte eher strukturellen Faktoren und den Problemen mit der Lieferkette geschuldet sein. Auch am aktuellen Rand basiere der Beschäftigungszuwachs vor allem auf dem Plus bei Angestellten. Der Rückgang bei den Selbstständigen hingegen setze sich fort. Für die Dynamik der Volkswirtschaft sei dies kein positives Signal. (22.10.2021/ac/a/m)