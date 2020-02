Die Weltwirtschaft leide weiterhin an Protektionismus in der Handelspolitik, was sich gerade auf die deutsche Industrie negativ auswirke. 2019 sei es besonders die Industrie gewesen, die geschwächelt habe, und auch 2020 sei der Ausblick für den Sektor am wenigsten rosig.



Da helfe es auch wenig, 2019 wieder den Titel des Überschussweltmeisters inne zu haben. Und: Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss von 293 Milliarden US-Dollar sei fast 50 Prozent größer als der von Japan auf Rang zwei. Das könnte 2020 mehr Munition für Protektionisten wie Donald Trump und Co. geben - gerade weil die Vereinigten Staaten mit 490 Milliarden US-Dollar laut ifo-Institut im letzten Jahr weltweit das größte Leistungsbilanzdefizit gehabt hätten.



Aber nicht nur Donald Trump kritisiere Deutschland für die hohen Überschüsse, auch der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission würden ihren Unmut über diese Zahlen klar machen. Die EU sehe höchstens 6 Prozent des BIPs als langfristig tragfähig - Deutschlands 2019 Wert entspreche 7,6 Prozent des BIPs.



Großbritannien sei jetzt raus, die EU einen Mitgliedsstaat kleiner. Das Coronavirus habe sich seit Dezember stark ausgebreitet und es werde jetzt schon über mögliche Auswirkungen auf die chinesische und andere Wirtschaften spekuliert. Deutschland sei hier heute mehr anfällig als 2003 zurzeit der SARS-Epidemie, so Gilles Moëc, Chef-Ökonom bei AXA, da sich deutsche Exporte nach China, Hongkong, Taiwan und Süd-Korea heute auf rund 4 Prozent des deutschen BIPs belaufen würden, im Vergleich zu 1,5 Prozent im Jahr 2003.



Valentinstag falle dieses Jahr auch auf den Tag der BIP-Zahlen für das vierte Quartal, obwohl die Experten von AXA Investment Managers hier wenig Überraschungen erwarten würden. Zudem werde auf die ersten Stimmungsindikatoren für Wirtschaft und Verbraucher geschaut, sowie auf Spätindikatoren für die Industrie. (06.02.2020/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Jahr also gewachsen - und das um 0,6 Prozent, so Achim Stranz, CIO bei AXA Investment Managers.Schön, dass sie nicht geschrumpft sei und "gar" einen Basispunkt mehr angestiegen sei als die Bundesregierung letztlich noch erwartet habe. Aber Freudenschreie gebe es für eine Wirtschaft, die nur knapp über dem Nullwachstum bleibe, nicht.Die Bundesregierung versucht optimistisch zu sein und spricht von zehn Jahren in Folge, in denen unsere Wirtschaft jetzt zugenommen hat, so die Experten von AXA Investment Managers. Doch in den fünf Jahren vor 2019 habe das Durchschnitts-BIP-Wachstum noch bei 2,0 Prozent gelegen. Und auch für 2020 gehe die Bundesregierung nur von einem Zuwachs von 1,0 Prozent aus.