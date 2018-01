Die Soli-Abschaffung für kleine und mittlere Einkommen dürfte erst 2021 kommen. In den Maßnahmen enthalten sei die Fortführung der Finanzierung der Länder und Kommunen im Bereich Flüchtlingskosten. Von den hierfür vorgesehenen 8 Mrd. Euro würden aber keine zusätzlichen Wachstumsimpulse ausgehen. Darüber hinaus sollten Einnahmen aus der Versteigerung der 5G-Mobilfunklizenzen in einen Investitionsfonds zum Zwecke der Finanzierung der digitalen Infrastruktur fließen.



Hinzu komme die Beitragsabsenkung in der Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte sowie die Entlastung bei "Midijobs". In der Summe seien pro Jahr nur moderate positive Wachstumseffekte zu erwarten, auch weil die bereits sehr hohe Auslastung im Baugewerbe die geplanten Maßnahmen im Wohnungsbau bremse. Größere Stimuli seien konjunkturtechnisch zurzeit auch nicht erforderlich.



Das ifo-Geschäftsklima dürfte im Januar auf einem sehr hohen Niveau geblieben sein. Für eine leichte Eintrübung würden zwar die politischen Unsicherheiten und ein stärkerer Euro sprechen. Jedoch sei der sentix-Index sogar leicht angestiegen, so dass auch die ZEW-

Befragung positiver als im Vormonat ausfallen sollte.



Deutschland sei in der Hochkonjunktur. Bereits 2017 sei es zur Überauslastung gekommen, die in diesem Jahr sogar noch zunehmen dürfte. Maßgeblich trage neben der Bauwirtschaft vor allem die Industrie hierzu bei. Das deutsche Wirtschaftswachstum habe 2017 in kalenderbereinigter Rechenweise 2,5% (nicht kalenderbereinigt: 2,2%) betragen. Die Zahlen für das vierte Quartal würden erst am 14. Februar veröffentlicht. Sollte es nicht zu Revisionen vorheriger Quartale kommen, sei die Wachstumsschätzung der Helaba für die letzten drei Monate 2017 von 0,5% gegenüber dem Vorquartal mit der Jahresrate kompatibel. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft werde sich in diesem Jahr fortsetzen. Allerdings dürften die Frühindikatoren ihre Spitzenwerte erreicht haben und tendenziell leicht fallen. 2018 sollte die deutsche Wirtschaft nur noch um rund 2% zulegen.



Die Konsumsteigerung dürfte dieses Jahr etwas geringer ausfallen, u.a. weil der statistische Überhang durch die Verschnaufpause im zweiten Halbjahr 2017 geringer sei. Die Ausrüstungen hingegen würden an Dynamik gewinnen. Der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte sollte nahe Null sein, da die Importe stärker zulegen würden als die Exporte. (19.01.2018/ac/a/m)





