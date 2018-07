Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Industriekonjunktur in Deutschland hat sich im Frühjahr endlich wieder etwas belebt, so die Analysten der NORD LB.



Die Industrieproduktion sei im Mai saisonbereinigt um 2,6% M/M ausgeweitet worden. Hier möge die Feier- und Brückentagekonstellation sich leicht unterstützend ausgewirkt haben. Lasse man den November 2017 außer Acht, stelle dies den höchsten Monatszuwachs seit fast sieben Jahren dar. Auch die Auftragslage habe sich im gleichen Monat nochmals verbessert. Die Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe hätten einen saisonbereinigten Anstieg der Neuaufträge in Höhe von 2,6% M/M verzeichnet. Vor allem aus dem Inland seien verstärkt Bestellungen eingegangen (+4,3% M/M), während sich die Auslandsnachfrage mit 1,6% M/M etwas weniger dynamisch präsentiert habe. Für einen Mai sei hierbei der Anteil der Großaufträge sogar unterdurchschnittlich ausgefallen. Dank dieser sehr guten Nachfrageentwicklung bleibe das Auftragspolster der Betriebe im historischen Vergleich auf sehr hohem Niveau. Die Reichweite des Auftragsbestands habe im Mai bei 5,6 Monaten verharrt. Insbesondere bei den Investitionsgüterherstellern (7,7 Monate) würden sich inzwischen Hinweise auf Kapazitätsengpässe mehren. Diese positive Entwicklung habe sich im Mai auch in einem kräftigen Exportzuwachs in Höhe von 1,8% M/M niedergeschlagen. Im ersten Quartal habe sich der Außenhandel noch sehr schwach entwickelt und auch die Exporterwartungen der Unternehmenslenker würden vor dem Hintergrund des Handelskonflikts inzwischen deutlich pessimistischer als vor einem halben Jahr ausfallen. Zusammengefasst lasse sich festhalten: Einzelne Monatswerte seien zwar stets mit Vorsicht zu interpretieren. Das Ausmaß der Gegenbewegung im Mai spreche jedoch dafür, dass das Wachstumstempo im Frühjahr wieder angezogen habe. Die Analysten der NORD LB würden für das zweite Vierteljahr wegen der Sonderbelastungen im ersten Quartal einen Nachholeffekt und prognostizieren ein Wachstum in Höhe von 0,5% Q/Q erwarten.



Die Frühindikatoren hätten sich im ersten Halbjahr abgeschwächt und bis zuletzt hätten die hohen globalen Risiken auf der Stimmung der Finanzexperten und Unternehmen gelastet. So hätten die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Juli einen weiteren Dämpfer erhalten und seien mit aktuell nur noch -24,7 Saldenpunkten auf den niedrigsten Wert seit dem August 2012 gefallen. Zugleich falle die Beurteilung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage weniger positiv als im Vormonat aus. Mit 72,4 Saldenpunkten sehe zwar die überwiegende Mehrheit der Analysten die deutsche Volkswirtschaft nach wie vor in einer guten Verfassung. Gleichwohl bröckele auch hier langsam der Optimismus, verglichen mit den teils deutlich höheren Werten seit Anfang 2017. Nachdem im Vormonat die mit der neuen panpopulistischen Regierung in Italien deutlich gestiegene politische Unsicherheit sicher im Fokus der Umfrageteilnehmer gelegen habe, habe bis zuletzt der Handelskonflikt mit den USA dominiert. Donald Trumps zwischenzeitliche Drohungen, Importzölle auf Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile zu erheben, hätten zusehends das Sentiment der Finanzmarktexperten belastet. Die EU habe für diesen Fall harte Gegenmaßnahmen angekündigt, die jedoch für sich genommen weiteren Schaden für die Weltwirtschaft verursacht hätten. Insofern habe vor allem die deutsche Wirtschaft aufgeatmet, als die EU mit Donald Trump einen vorläufigen Waffenstillstand für eine Phase neuer Verhandlungen habe vereinbaren können. Für eine Entwarnung wäre es aber viel zu früh, wie auch die zahlreichen skeptischen Kommentare von Wirtschaftsvertretern unterstreichen würden. Immerhin seien neue Autozölle, die mit Sicherheit die

deutsche Wirtschaft besonders getroffen hätten, für einen gewissen Zeitraum nun erst einmal vom Tisch. Juncker habe somit in Washington vor allem Zeit gekauft. (30.07.2018/ac/a/m)



