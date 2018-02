Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch veröffentlicht das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal, so die Analysten der Nord LB.



Bereits Anfang Januar hätten die Wiesbadener Statistiker im Rahmen der Jahrespressekonferenz eine recht grobe Einschätzung von 0,5% Q/Q abgegeben. Hierbei habe für den Dezember aber noch auf Schätzungen zurückgegriffen werden müssen. Die Konjunkturdaten für den Monat Dezember seien insgesamt durchwachsen ausgefallen. Die realen Einzelhandelsumsätze seien deutlich zurückgegangen (-1,9% M/M), sodass sich für das gesamte vierte Quartal lediglich eine Stagnation ergebe. Leicht abwärts sei zudem der Output im Produzierenden Gewerbe gegangen. Auch wenn dieser Wert teilweise durch die Lage der Weihnachtsferien verzerrt gewesen sein dürfte, der Wachstumsbeitrag der Industrie falle damit geringer aus.



Sehr positiv hätten sich die Exporte entwickelt, aber auch die Importe hätten in realer Rechnung stark expandiert. Der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte werde aber nicht die erwartete schwache Entwicklung der Investitionen und das mäßige Konsumplus aufwiegen können. Vor allem die Bauproduktion sei im zweiten Halbjahr spürbar zurückgegangen. Daher würden auch die Analysten mit einem etwas schwächeren, insgesamt aber noch sehr ordentlichen BIP-Quartalswachstum in Höhe von 0,5% Q/Q rechnen. Die gute Nachricht sei, dass sich für den Jahresauftakt 2018 bereits wieder eine Beschleunigung andeute. So dürften Produktion und Konsum wieder stärker aufwärts tendieren. Zudem würden die Unternehmen ihre Geschäftslage nochmals besser einschätzen als zuvor. Für das Gesamtjahr 2018 würden die Analysten daher an ihrer Konjunkturprognose von 2,6% festhalten. (09.02.2018/ac/a/m)





