Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit Veröffentlichung der endgültigen Daten sollte in der Berichtswoche bestätigt werden, dass das deutsche BIP (Fr., 23.11., 08:00 Uhr) im 3. Quartal 2018 um 0,2% zur Vorperiode geschrumpft ist, so die Analysten von Postbank Research.



Darüber hinaus gebe das Statistische Bundesamt erstmals die Details der Verwendungsrechnung bekannt. Die verbalen Ausführungen im Zuge der Vorabschätzung würden signalisieren, dass die schwache konjunkturelle Dynamik im 3. Quartal insbesondere auf die außenwirtschaftliche Entwicklung - sinkende Exporte bei zugleich steigenden Importen - zurückzuführen gewesen sei. Als Belastung dürfte sich auch ein Rückgang des privaten Verbrauchs erwiesen haben, während Staatskonsum, Ausrüstungs- und Bauinvestitionen wohl zugelegt hätten.

Trotz des schwachen 3. Quartals sind Rezessionssorgen hierzulande aber in unseren Augen nicht angebracht, zumal Einiges dafür spricht, dass temporäre Verzerrungen in der Autoindustrie aufgrund neuer Abgasstandards das Ergebnis belastet haben, so die Analysten von Postbank Research.



Dies spreche nachfolgend für eine positive Gegenbewegung. Auch die deutschen Einkaufsmanagerindices (Fr., 23.11., 09:30 Uhr) für Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor würden sich trotz deutlicher Rückgänge im bisherigen Jahresverlauf immer noch klar in expansivem Terrain bewegen. Für November würden die Analysten von Postbank Research aufgrund nachlassender Sorgen in der Autoindustrie sogar wieder mit einem leichten Anstieg des Manufacturing-PMI von 52,2 auf 52,5 Zähler rechnen, während der Serviceindex moderat von 54,7 auf 54,3 Punkte nachgeben dürfte. Die entsprechenden EWU-Einkaufsmanagerindices (Fr., 23.11., 10:00 Uhr) sollten mit einem Anstieg von 52,0 auf 52,2 Punkte (Verarbeitendes Gewerbe) beziehungsweise einem Rückgang von 53,7 auf 53,2 Zähler (Dienstleistungen) eine ähnliche Entwicklung zeigen. Einer Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in Deutschland und der EWU in moderatem Tempo stünde damit von dieser Seite nichts im Wege. (16.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.