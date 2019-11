Der Unterschied zwischen nationaler und harmonisierter Inflationsrate für Deutschland habe im Juli bei außergewöhnlich hohen 0,7 Prozentpunkten gelegen und habe sich mittlerweile auf 0,2 Prozentpunkte reduziert. Im November dürfte er sich einmalig umkehren, um dann ab Dezember ganz wegzufallen. Da Deutschland mit einem Anteil von 28% an der Eurozone ein hohes Gewicht aufweise, sei zudem die Inflationsrate für den Währungsraum bislang nach unten verzerrt gewesen. Die von den Analysten erwarteten höheren Inflationsraten für November würden auch auf diesen Sondereffekt zurückgehen.



Das zuletzt schwächere Wirtschaftswachstum in Deutschland zeige sich mittlerweile am Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung sei im dritten Quartal nur noch um 50.000 gestiegen. Im Vorjahresvergleich liege der Zuwachs bei 340.000, deutlich weniger als zuvor. Auch die Arbeitslosigkeit sei im Vorjahresvergleich zuletzt kaum mehr gesunken. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass Jobcenter, die als gemeinsame Einrichtungen aus Arbeitsagenturen und Kommunenarbeiten, Datensätze mit möglicherweise fehlerhaftem Arbeitsvermittlungsstatus seit April überprüft hätten. Hierdurch sei die registrierte Arbeitslosigkeit um 30.000 bis 40.000 gestiegen und damit der Vorjahresabstand gesunken.



Frühindikatoren am Arbeitsmarkt wie das ifo-Beschäftigungsbarometer oder der BAX Index der Bundesagentur für Arbeit würden signalisieren, dass sich die Eintrübung am deutschen Arbeitsmarkt vorerst fortsetzen werde. Besonders betroffen seien hiervon Landkreise mit hohem Industrieanteil im Süden Deutschlands.



Bei dem erreichten niedrigen Niveau der Arbeitslosigkeit sei dies verkraftbar, zumal die Dynamik der deutschen Wirtschaft nach Analysten-Prognose zunehmen werde. Konjunkturindikatoren wie die Auslandsaufträge oder der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe würden dies bestätigen. Nach kalenderbereinigt nur 0,6% dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2020 um schätzungsweise 1% zunehmen. Der Vergleich mit der Staatsschuldenkrise, die 2012 und 2013 zu BIP-Zuwächsen von nur 0,6 bzw. 0,5% geführt habe, zeige, dass die jetzige temporäre Wachstumsabschwächung zu keinem Rückgang der Beschäftigung führen werde. Die Arbeitslosigkeit sollte nach einem vorübergehenden Anstieg ab Mitte 2020 wieder leicht sinken. (22.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsraten dürften im Oktober mit 1,1% in Deutschland und 0,7% in der Eurozone den Tiefstand des Jahres erreicht haben, so die Analysten der Helaba.Bereits im November würden die Konsumentenpreise mit voraussichtlich 1,3% bzw. 1,0% höher liegen. Gegen Ende des Jahres 2018 seien die Energiepreise deutlich gesunken, sodass diese Komponente ab Dezember wieder positive Vorzeichen aufweisen dürfte. Im harmonisierten Index sei es im zweiten Halbjahrdurch eine nicht konsistente Erfassung der Pauschalreisen zu einem negativen Preiseffekt gekommen. Ursächlich sei eine deutliche Gewichtsänderung ab 2019 im HVPI.