Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Verbraucherpreise in Deutschland (Do., 28.11., 14:00 Uhr) und im Euroraum (Fr., 29.11., 11:00 Uhr) haben sich im bisherigen Jahresverlauf sehr moderat entwickelt, so die Analysten von Postbank Research.



In der EWU sei die Inflationsrate im Oktober sogar auf das tiefste Niveau seit 2016 gefallen. Ursächlich hierfür sei neben einer anhaltend schwachen Kerninflation ein Rückgang der Energiepreise gewesen. Im November könnte es nun zu einer begrenzten Gegenbewegung kommen. So sei der Ölpreis nicht weiter gefallen, wodurch der von den Energiepreisen ausgehende Abwärtssog nachlassen sollte. Zudem sei das Preisniveau sowohl in Deutschland als auch in der EWU im November 2018 stärker gefallen als saisonal üblich, was nun als Basiseffekt in Richtung einer höheren Inflationsrate wirken dürfte. In Anbetracht dessen rechnen die Analysten von Postbank Research für Deutschland im November mit einem Anstieg der Inflationsrate von 1,1% auf 1,2%. Die EWU-Inflation sollte von 0,7% auf 0,9% anziehen. (22.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.