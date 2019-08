Die positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze in den letzten Monaten dürfte sich auch im Juli weiter fortgesetzt haben. Gestützt werde diese Entwicklung durch die zwar etwas schwächere, aber immer noch gute Stimmung unter den Verbrauchern sowie die sehr gute Lage am US-Arbeitsmarkt. Die Analysten won Postbank Research würden daher für die Umsätze in der Abgrenzung ohne Autos mit einem Zuwachs von 0,3% im Vormonatsvergleich rechnen. Für die gesamten Umsätze dürfte sich seitens der rückläufigen Absatzzahlen beim Autoverkauf ein leicht hemmender Impuls ergeben haben. Der Anstieg sollte daher im Monatsvergleich mit 0,2% moderat ausfallen.



Die Folgen des Handelsstreits hätten mittlerweile auch die US-Konjunktur selbst erreicht. Sinkende Exporte und eine abnehmende Investitionsneigung würden sich in der Entwicklung der US-Industrieproduktion niederschlagen. Gegen eine spürbare Trendabkehr würden darüber hinaus weitgehend stagnierende Auftragseingänge und der weiter sinkende ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sprechen. Dieser befinde sich aber immer noch im leicht expansiven Bereich. Die Analysten von Postbank Research würden für Juli zwar mit einem Produktionsplus in Höhe von 0,5% gegenüber dem Vormonat rechnen. Nachdem der Output zuvor aber nur stagniert habe, würde dies jedoch die insgesamt schwache Dynamik bestätigen.



Die zur Schwäche neigende US-Industrie sollte sich auch in den regionalen Stimmungsindikatoren des Sektors im August widerspiegeln. So rechne der Markt für den Empire State Index sowie den Philadelphia Fed Index jeweils mit deutlichen Rücksetzern. Hauptgrund hierfür dürfte die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China Anfang des Monats sein, wobei unklar sei, ob beziehungsweise inwieweit sich die jüngsten Entspannungssignale in den Indikatoren widerspiegeln würden.

(15.08.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach der Meldung gestern Früh, dass das deutsche BIP im 2. Quartal um 0,1% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft ist, war die Befürchtung gewachsen, dass Eurostat seine vorläufige Schätzung für das EWU-BIP-Wachstum in Höhe von 0,2% noch einmal nach unten korrigieren könnte, so die Analysten von Postbank Research.Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Vielmehr sei das vorläufige Ergebnis bestätigt worden. Unter den großen EWU-Ländern habe neben Frankreich (+0,2%) insbesondere Spanien mit einem kräftigen Plus von 0,5% zum Wachstum der Eurozone beigetragen. Unter den Mitgliedsländern, die bisher Daten veröffentlicht hätten, habe Deutschland wiederum das Schlusslicht gebildet und sei das einzige Land mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung im 2. Quartal gewesen - noch hinter Italien (0,0%). Es sei offenkundig, dass die außenwirtschaftlichen Belastungen durch Handelsstreit & Co. hierzulande stärker zum Tragen kämen als in der Eurozone insgesamt.