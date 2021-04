Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung ist zum Jahresauftakt deutlich geschrumpft, so die Analysten der Nord LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt sei um 1,7% gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Zugleich seien die Daten für das zweite Halbjahr 2020 aufwärts revidiert worden, so dass die Jahresrate "nur" noch bei -3,0% Y/Y liege. Neben dem verschärften Lockdown hätten in den ersten Monaten auch Sonderfaktoren wie die widrigen Witterungsverhältnisse sowie sektorübergreifend die Rückkehr zu höheren Mehrwertsteuersätzen belastet. Dies habe auch durch kräftige Exportzuwächse und eine robuste Industrie nicht mehr kompensiert werden können. Für den weiteren Jahresverlauf sei eine beschleunigte Erholung wahrscheinlich, die Analysten würden ein BIP-Wachstum von über 3% für 2021 erwarten. Die EZB werde vorerst bei ihrer vorsichtigen Haltung bleiben und Spekulationen über ein verfrühtes Ende der Krisenmaßnahmen im Keim ersticken wollen. (30.04.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.