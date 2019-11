Bonn (www.aktiencheck.de) - Das deutsche BIP (Fr., 22.11., 08:00 Uhr) ist im 3. Quartal vorläufigen Angaben zufolge gegenüber der Vorperiode in saison- und kalenderbereinigter Rechnung um 0,1% gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.



Nach einem Rückgang des BIP um revidiert 0,2% im 2. Quartal habe die deutsche Wirtschaft eine technische Rezession damit knapp vermeiden können. Im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum sei das BIP im 3. Quartal kalenderbereinigt um 0,5% nach 0,3% in der Vorperiode gewachsen. Bei der nachfolgenden Veröffentlichung würden die vorläufig gemeldeten Daten üblicherweise bestätigt. Im Fokus stünden daher die Detaildaten. Diese seien bislang noch nicht bekannt gegeben worden, jedoch lasse sich aus qualitativen Aussagen von Destatis schließen, dass das Wachstum auf einer breiten Basis gestanden habe. Privater Verbrauch und Staatskonsum seien demnach ausgeweitet worden. Zudem habe offensichtlich auch der Außenhandel einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert. Die Bauinvestitionen seien laut Destatis ebenfalls gesteigert worden. Von einem Rückgang sei nur hinsichtlich der Ausrüstungsinvestitionen berichtet worden. Bei einem BIP-Wachstum von lediglich 0,1% könnte dies bedeuten, dass die Ausrüstungen sehr deutlich eingeschränkt worden seien, während die anderen Nachfragekomponenten sehr mäßig ausgeweitet worden seien.



Als Alternative biete sich nur ein spürbarer, negativer Wachstumsbeitrag der Lagerinvestitionen an. Genau davon gehen die Analysten von Postbank Research aus. Dies wäre dann eine gute Nachricht für das 4. Quartal, denn je höher der negative Wachstumseffekt der Läger in einer Periode sei, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass es nachfolgend zu einer positiven Gegenbewegung komme. Sollte die Vermutung der Analysten zutreffen, würden die Detaildaten für das 3. Quartal darauf hinweisen, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer besseren Verfassung befinde als bisher angenommen, was dann wiederum gegen eine Rückkehr rezessiver Tendenzen im Schlussquartal 2019 spräche. (15.11.2019/ac/a/m)





