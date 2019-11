Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem es in den vergangenen Monaten für die deutsche Konjunktur kaum positive Nachrichten zu vermelden gab, wird in der Berichtswoche nun die Frage beantwortet, ob das deutsche BIP (Do., 14.11., 08:00 Uhr) nach seinem Rückgang um 0,1% im Frühjahr im dritten Quartal erneut gegenüber der Vorperiode geschrumpft ist, womit das Kriterium für eine technische Rezession erfüllt wäre, so die Analysten von Postbank Research.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass es so kommen werde - wenn auch nur knapp. Größtes Sorgenkind sei und bleibe dabei die deutsche Industrie. Nach einem extrem schwachen zweiten Quartal sei deren Ausstoß im Sommer weiter um rund ein Prozent zum Vorquartal geschrumpft, was für sich genommen das BIP-Wachstum bereits um gute 0,2 Prozentpunkte gebremst haben sollte. Angesichts der hohen - insbesondere politischen - Unsicherheit im Sommer sei zudem vonseiten der Investitionen kein maßgeblicher Wachstumsimpuls zu erwarten. Unterdessen dürfte sich der private Verbrauch moderat positiv entwickelt haben. Grund hierfür sei insbesondere das trotz schwächelnder Konjunktur anhaltend hohe Beschäftigungsniveau, das im Zusammenspiel mit steigenden Löhnen und Renten sowie einer sehr moderaten Inflation den Konsum stütze.



Vorsichtig optimistisch stimme die Analysten auch das im Angesicht von Handelsstreitigkeiten, Brexit & Co. größte Sorgenkind der letzten 18 Monate: der Außenhandel. Hier würden die jüngst veröffentlichten Daten darauf hindeuten, dass dieser das BIP-Wachstum im Sommer zunächst nicht weiter belastet haben sollte. Per saldo dürfte dies aber nicht ausgereicht haben, eine weitere Schrumpfung der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal zu verhindern. Die Analysten würden mit einem Minus von 0,1% zum Vorquartal rechnen. Die Vorjahresrate sollte mit 0,4% auf dem niedrigsten Niveau seit mehr als sechs Jahren verharren. Trotz jüngst marginal verbesserter Stimmungsindikatoren würden sie auch im Schlussquartal 2019 noch nicht mit einer signifikanten Wiederbelebung der deutschen Konjunktur rechnen. (11.11.2019/ac/a/m)



