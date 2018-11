Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen wieder einige marktrelevante Daten zur Veröffentlichung an, von denen die meisten - wie so oft - aus den USA kommen, so die Analysten der Nord LB.Die Konsumentenpreise in den USA dürften wieder etwas stärker als zuletzt angestiegen sein, sodass die Inflationsrate mit 2,4% wohl leicht höher ausfallen werde. Absehbare entlastende Basiseffekte dürften aber für die kommenden zwei Monate zu eher niedrigeren Inflationsraten führen. Das Highlight der Woche werde aber die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze sein. Nach zwei Monaten mit nur marginalen Zuwächsen um jeweils 0,1% M/M würden die Analysten für den Monat Oktober wieder mit einem deutlicheren Plus von 0,5% M/M rechnen. Der Konsum bleibe also als Konjunkturtaktgeber unterstützend.Von einem etwas niedrigeren Wert als im Vormonat, aber dennoch eine Expansion anzeigend, würden die Analysten beim Philadelphia-Index ausgehen und die US-Industrieproduktion dürfte um 0,2% M/M unspektakulär angestiegen sein. Im Verlauf der Woche würden sich einige FOMC-Mitglieder zu Wort melden. (12.11.2018/ac/a/m)