Wien (www.aktiencheck.de) - Offenbar haben deutsche Automobilhersteller derzeit massive Probleme bei der Umsetzung eines neuen Abgastests, ohne den ihre Fahrzeuge keine Zulassung erhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Dies dürfte der Hauptgrund für den starken Rückgang der Automobilproduktion im Juli gewesen sein, der für das Minus der Industrieproduktion von 1,1% p.m. hauptverantwortlich gewesen sei. Aktuelle Zahlen des Branchenverbandes VDA würden zeigen, dass die Hersteller ihre Probleme wohl auch im August nicht in den Griff bekommen hätten. Demnach habe die Automobilproduktion im letzten Monat um 31% unter dem Vorjahreswert gelegen. Für die Industrieproduktion zeichne sich daher auch für August ein kräftiges Minus ab. Selbst bei einer starken Gegenbewegung im September werde die Produktion im Produzierenden Gewerbe im dritten Quartal wohl um mindestens 1,5% p.q. sinken.



Für das reale deutsche Bruttoinlandsprodukt zeichne sich für den Zeitraum Juli bis September damit wohl bestenfalls eine Stagnation, eventuell sogar ein kleines Minus ab. Die Jahresprognose der Analysten für den Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 2,2% sei damit deutlich zu hoch. Wahrscheinlicher sei ein Ergebnis im Bereich 1,6% bis 1,9%. Die Analysten der RBI passen ihre Prognose daher auf 1,7% p.a. an. (21.09.2018/ac/a/m)





