Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach der Veröffentlichung der vom ZEW und von Markit erhobenen Stimmungsindikatoren an den beiden Vortagen werden die Marktteilnehmer am Donnerstag wie immer mit der größten Aufmerksamkeit die Informationen des Münchener ifo-Instituts zu den Ergebnissen seines Konjunkturtests für den Berichtsmonat Februar verfolgen, so die Analysten der NORD LB.



Im Januar sei der Geschäftsklimaindex - wie schon im November - mit sagenhaften 117,6 Punkten auf den höchsten jemals gemessenen Wert geklettert. Die Analysten der NORD LB würden glauben, dass der wichtigste, verlässlichste und am besten "geerdete" Frühindikator für die deutsche Wirtschaft dieses Rekordniveau zwar nicht ganz, aber doch beinahe werde behaupten können. Die Einschätzungen sowohl zur derzeitigen Geschäftslage als auch zu den Erwartungen an die Situation in sechs Monaten dürften nur sehr dezent zurückhaltender ausgefallen sein. Abgesehen einmal von den latenten Quellen potenzieller Verunsicherungen jenseits unserer Staatsgrenzen (Trump, Brexit, geopolitische Konflikte und einiges mehr) sowie dem etwas holprigen Weg zu einer neuen Bundesregierung würden den Analysten der NORD LB jedenfalls nicht viele Argumente einfallen, die für eine merkliche Eintrübung der Jubelstimmung bei den rund 7.000 befragten Unternehmenslenkern sprechen würden. Mit dem Rückenwind des kräftigen Aufschwungs im zurückliegenden Jahr sollte der deutsche Konjunkturmotor also auch jetzt und im weiteren Verlauf auf vollen Touren laufen. (16.02.2018/ac/a/m)





