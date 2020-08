Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche BIP ist im zweiten Quartal mit 9,7% gegenüber Vorquartal weniger stark eingebrochen als zuerst gemeldet, so die Analysten der Helaba.



Einzig der Staatskonsum habe die Wirtschaft stabilisiert. Die Bauinvestitionen seien um gut 4% gesunken, allerdings nach einem lebhaften Anstieg in den ersten drei Monaten. Der private Konsum sei im Frühjahr sogar leicht stärker gesunken als die gesamtwirtschaftliche Leistung, was für Rezessionen untypisch sei. Die Pandemie habe zu geschlossenen Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung, Kultur geführt. Beherbergungsbetriebe und Gaststätten könnten bis heute nur eingeschränkt beansprucht werden. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte seien dank der Sozialleistungen im Quartalsvergleich zwar nur um 0,8% gesunken. Allerdings habe das "Konsumverbot" zu einem Emporschnellen der Sparquote auf rund 21% (!) nach 12,2% geführt. Im zweiten Halbjahr würden die Verbraucher wieder mehr Verwendungszwecke für ihr Geld finden. Der Konsum dürfte auch aufgrund fiskalischer Maßnahmen wie der Mehrwertsteuersenkung und dem Kinderbonus zum Konjunkturtreiber werden. (28.08.2020/ac/a/m)



