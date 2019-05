Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Güter "Made in Germany" waren im Berichtsmonat März weltweit so beliebt wie niemals zuvor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor diesem Hintergrund könnte der Außenhandel zum ersten Mal seit dem 4. Quartal 2017 wieder positiv zum BIP-Wachstum in Deutschland beigetragen haben. Die gute Entwicklung bei der Exporttätigkeit korrespondiere dabei mit den zuletzt ebenfalls auf der Oberseite überraschenden Zahlen zur Industrieproduktion. Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten ihre Prognose für das am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehende BIP-Wachstum im 1. Quartal von 0,1% auf 0,3% gg. Vq. angehoben.Die überraschend positiven Außenhandelszahlen hätten dem Euro am Freitag einen zusätzlichen Schub verleihen können. Die Einheitswährung habe im Handelsverlauf zum US-Dollar nur noch knapp unter der Marke von 1,125 USD notiert. (13.05.2019/ac/a/m)