Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt präsentiert sich weiter in robuster Verfassung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im Juni um 15.000 nachgegeben (Konsenserwartung: -8.000) und die Arbeitslosenquote sei damit auf dem Rekordtief seit der Wiedervereinigung (5,2%) verblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein Indikator für die Arbeitskräftenachfrage, habe im Juni leicht um einen Punkt auf einen neuen Höchststand angezogen. (02.07.2018/ac/a/m)



