Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt hat im Juli seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, allerdings ein wenig an Dynamik eingebüßt, so die Analysten der Nord LB.



Zwar seien mit 2,325 Mio. Personen 49.000 mehr als arbeitslos registriert gewesen als im Vormonat, dies gehe jedoch auf den üblichen Juli-Effekt zurück. Die Arbeitskräftenachfrage bleibe auf Rekordniveau, zunehmend würden offene Stellen aber unbesetzt bleiben. Die deutsche Konjunktur sei durch den Mangel an Arbeitskräften auf dem Hochpunkt im aktuellen Zyklus ausgebremst worden. Ohne Gegenmaßnahmen drohe der Fachkräftemangel aufgrund der demographischen Entwicklung zur größten Belastung für das Wachstumspotenzial Deutschlands im kommenden Jahrzehnt zu werden. (31.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.