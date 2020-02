Hannover (www.aktiencheck.de) - Angesichts der aktuellen Pandemie-Panik gehen die deutschen Arbeitsmarktdaten heute möglicherweise etwas unter, so die Analysten der NORD LB.



Die Zahl der Beschäftigten habe um 10.000 zugenommen. Die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote bleibe bei 5,0%. Die häufig in den Medien zu findende, nicht saisonal adjustierte Quote betrage weiter 5,3%. Damit bleibe der Arbeitsmarkt solide. Das seien gute Voraussetzungen für einen stabilen Binnenkonsum. Die Vorgaben für das erste Quartal 2020 seien dennoch nicht so berauschend, selbst ohne Coronavirus. Die Schwäche der Industrie - die es schon vor dem Ausbruch der Krankheit gegeben habe - scheine anzudauern. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien derzeit schwer abzuschätzen. Es werde wahrscheinlich einen temporären Effekt geben. Die aktuelle Panik an den Märkten sei aber übertrieben. (28.02.2020/ac/a/m)



