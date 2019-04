Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Arbeitnehmerüberlassung gilt als Frühindikator für den deutschen Arbeitsmarkt, da die Leiharbeiter eine konjunkturelle Abschwächung vor der Stammbelegschaft zu spüren bekommen, so die Analysten der Helaba.



Die meisten der entliehenen Arbeitskräfte würden in der Produktion eingesetzt. Obwohl diese Beschäftigungsform mit einem Anteil von rund 2,5% für die gesamte Volkswirtschaft keine große Bedeutung aufweise, helfe sie der Industrie auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Zuletzt habe sich wegen den Absatzschwierigkeiten in der deutschen Automobilindustrie gerade hier die Zahl der Leiharbeitnehmer verringert. Der Rückgang der Arbeitnehmerüberlassung habe allerdings weder 2012/2013 noch am aktuellen Rand zu einem Minus bei der Gesamtbeschäftigung geführt. Nur die Zuwächse seien kleiner geworden. Über 70% der deutschen Beschäftigten würden in Dienstleistungsbranchen arbeiten, wo Leiharbeit von untergeordneter Bedeutung sei. Auch aufgrund der erwarteten Verbesserung der Industriekonjunktur sollte der deutsche Arbeitsmarkt mit einem blauen Auge davonkommen. (26.04.2019/ac/a/m)



