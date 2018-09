Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Zuge des anhaltenden, robusten Konjunkturaufschwungs ist und bleibt die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt (Fr., 28.09., 09:55 Uhr) eine Erfolgsgeschichte, so die Analysten von Postbank Research.



Die Zahl der Erwerbstätigen steige stetig an, während die monatliche, saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen zuletzt vor mehr als einem Jahr im Vormonatsvergleich gestiegen sei. Allein in diesem Jahr stehe kumuliert bereits ein Rückgang um 109 Tsd. Personen zu Buche. Die Analysten von Postbank Research würden keinen Grund sehen, der gegen eine Fortsetzung dieses Trends im September spräche. Gleichwohl dürfte das weitere Abwärtspotenzial etwas nachlassen. Sie würden vor diesem Hintergrund mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahl um 5 Tsd. Personen rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte bei niedrigen 5,2% verharren. (21.09.2018/ac/a/m)



