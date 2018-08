Bonn (www.aktiencheck.de) - Auf den deutschen Arbeitsmarkt (Do., 30.08., 09:55 Uhr) ist Verlass, so die Analysten von Postbank Research.



In den beiden vergangenen Jahren habe jeweils elf Monaten mit Rückgängen bei der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit jeweils nur eine einzige Periode mit einem Anstieg gegenübergestanden. Im bisherigen Verlauf von 2018 sei die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen sogar kontinuierlich gesunken. Die Analysten von Postbank Research würden keinen Grund sehen, warum diese Serie im August gerissen sein sollte. Sie würden daher von einem weiteren Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit um 10 Tsd. Personen ausgehen. Für einen Rückgang der Arbeitslosenquote werde dies aber wohl nicht reichen. Sie dürfte nach Saisonbereinigung bei 5,2% verharren. (24.08.2018/ac/a/m)



