Heute werde die vorläufige EWU-Inflationsrate für März bekannt gegeben. Ein leicht treibender Impuls sei dabei voraussichtlich von den Energiepreisen ausgegangen. Dennoch würden die sehr diffusen Ergebnisse zur Preisentwicklung in einzelnen Mitgliedsstaaten in der Summe darauf hindeuten, dass die EWU-Inflationsrate im März von 1,5% auf 1,4% gesunken sei. Hierzu dürften eine niedrigere Teuerungsrate bei Nahrungsmitteln sowie ein Rückgang der Kerninflationsrate von 1,0% auf 0,9% beigetragen haben.



Die US-Einzelhandelsumsätze sollten im Februar solide gestiegen sein, nachdem es um den Jahreswechsel herum einige stärkere Ausschläge gegeben habe. Die Analysten würden mit einem Zuwachs im Vormonatsvergleich um 0,3% rechnen. In der Abgrenzung ohne Autos sollte das Plus bei 0,4% liegen.



Die Stimmung bei den US-Unternehmen habe ihren Höhepunkt deutlich überschritten. Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe befinde sich seit September 2018 auf dem Rückzug. Nach Einschätzung der Analysten dürfte er sich nun aber auf dem erreichten Niveau stabilisieren. Sie würden nur noch einen leichten Rückgang von 54,2 auf 54,0 Punkte erwarten.



Für Deutschland und den Euroraum würden die endgültigen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe für März bekannt gegeben. Dabei dürften die Rückgänge auf 44,7 bzw. 47,6 Punkte weitgehend bestätigt werden. Dies wäre dann ein klares Indiz, dass die Schwächephase der Industrie, die in Deutschland besonders stark ausgeprägt sei, noch nicht vorüber sei. (01.04.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich auch im März positiv entwickelt, so die Analysten von Postbank Research.Die Zahl der Arbeitslosen sei in saisonbereinigter Rechnung gegenüber dem Vormonat um 7.000 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei auf 4,9% und damit auf ihr niedrigstes Niveau seit der Wiedervereinigung gefallen. Zugleich befinde sich die Erwerbstätigkeit weiterhin in einem kräftigen Aufwind. Im Februar sei die Zahl der Beschäftigten um 39.000 gestiegen.