Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt hat auch im Juli seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.



Zwar seien mit 2,518 Mio. Personen 45.000 mehr als arbeitslos registriert als im Vormonat gewesen, dies gehe jedoch auf den üblichen Juli-Effekt zurück. Die euphorische Unternehmensstimmung treibe die Arbeitskräftenachfrage weiter an und sollte auch perspektivisch die positive Beschäftigungsentwicklung stützen. Die deutsche Konjunktur brumme und nähre sich über kräftige Beschäftigungszuwächse ein stückweit selbst. Allerdings sollte bei aller Freude allen bewusst sein, dass auch der längste Aufschwung irgendwann mal an Kraft verliere. (01.08.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.